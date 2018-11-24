Следующая встреча городов-побратимов Беларуси и Германии может пройти в Бресте

Белорусы высоко ценят многолетнее содействие со стороны ФРГ в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил председатель Белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура во время 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и Германии в Виттенберге, передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60922.php

Читать полностью в источнике с фото:





"В оказании помощи Беларуси участвуют сотни германских гуманитарных инициатив. Ежегодно около трех тысяч белорусских детей проходят курс оздоровления в Германии", - обратил внимание он.

Борис Батура также сказал, что на каждой такой встрече проходит очень детальный анализ работы городов-побратимов по укреплению устойчивого развития и двусторонних отношений. Очень важно, что в последнее время появились новые партнерские пары.

"В нашем движении прибавилось молодежи - это также очень хорошо. С целью расширения инициатив и укрепления связей между учреждениями и конкретными людьми мы начали создавать новые клубы. К примеру, многочисленный по составу "Клуб друзей Лайхингена" появился в Несвиже. Возобновил работу в расширенном составе клуб "Минск-Бонн". Клуб провел ряд координационных встреч с партнерами из Бонна, результатом которых стали новые интересные программы сотрудничества", - продолжил председатель организации. "Когда-то мы отмечали успешность партнерских пар Полоцк-Фридрихсхафен, Минск-Бонн, Новогрудок-Ляймен. Сегодня уже можем говорить о других лидерах: Могилев-Айзенах и Виттенберг, Несвиж-Лайхинген, Брест и города Союза общин Средней Шуссенталии, Кобрин-Ульцен", - добавил он.

Борис Батура отметил большой потенциал побратимского движения. "Прежде всего это касается кооперации городов для участия в международных проектах, которая расширяет финансовые возможности в реализации программ. Города-побратимы могли бы активнее работать по поддержке конкурентоспособности своей продукции, по созданию условий для бизнеса, увеличению инвестиций", - считает он.

В следующем году некоторые партнерские пары будут отмечать 30-летие своей дружбы. В их числе город Брест. Поэтому было предложено провести следующую встречу в 2020 году именно в этом белорусском городе.