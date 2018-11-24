ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подробности ДТП в Малоритском районе с участием AUDI и трактора

25.11.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Вчера, 24 ноября 2018 года около 9 утра по улице Ленина в агрогородке Хотислав произошло ДТП с пострадавшими


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60919.php

Подробности ДТП в Малоритском районе с участием AUDI и трактора

Как сообщила Zarya.byвременно исполняющая обязанности начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ Брестского облисполкома Наталия Милюкова, водитель-бесправник 1995 года рождения, управляя автомобилем AUDI 100, врезался в трактор «Беларус» под управлением местного жителя 1964 года рождения. 

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель AUDIпревысил скорость и буквально налетел на трактор, который, выезжая с машинно-тракторного парка УП «Хотиславский», завершал маневр левого поворота.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60919.php

Подробности ДТП в Малоритском районе с участием AUDI и трактора

- Оба автомобилиста доставлены в травматологию Малоритской ЦРБ, - рассказала Наталия Милюкова. – У тракториста – перелом ключицы, а водитель AUDI получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 24 ноября 2018 года около 9 утра по улице Ленина в агрогородке Хотислав произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщила Zarya.byвременно исполняющая обязанности...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Малоритском районе бесправник на легковушке врезался в трактор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика