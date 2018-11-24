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Подробности ДТП в Малоритском районе с участием AUDI и трактора
25.11.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера, 24 ноября 2018 года около 9 утра по улице Ленина в агрогородке Хотислав
Как сообщила Zarya.byвременно исполняющая обязанности начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ Брестского облисполкома Наталия Милюкова, водитель-бесправник 1995 года рождения, управляя автомобилем AUDI 100, врезался в трактор «Беларус» под управлением местного жителя 1964 года рождения.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель AUDIпревысил скорость и буквально налетел на трактор, который, выезжая с машинно-тракторного парка УП «Хотиславский», завершал маневр левого поворота.
- Оба автомобилиста доставлены в травматологию Малоритской ЦРБ, - рассказала Наталия Милюкова. – У тракториста – перелом ключицы, а водитель AUDI получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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Вчера, 24 ноября 2018 года около 9 утра по улице Ленина в агрогородке Хотислав произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщила Zarya.byвременно исполняющая обязанности...
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