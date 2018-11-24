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Как дорожала свинина на Брестском рынке: за два месяца - больше, чем на рубль
25.11.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Совсем недавно о подорожании мясопродуктов писали все СМИ. За 9 месяцев текущего года цены на свинину выросли на 8,6%, мясо птицы – на 15,4%, сообщили в Федерации профсоюзов.
Проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.
Как говорится, «потрындели» и успокоились, теперь, наверное,
Заметив наш интерес, любезная продавщица предложила: «Покупайте мясо сейчас, скоро ещё подорожает!». Её слова оказались пророческими: уже через два дня, 7 октября, на ценнике появились цифры в 6 рублей 50 копеек. А в эту субботу цена на тот же мясной полуфабрикат достигла отметки в 7 рублей.
Итого: за октябрь и ноябрь цена возросла больше чем на рубль, а это более чем на 11%. Остаётся с трепетом ожидать традиционное предновогоднее подорожание на все продовольственные товары.
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Совсем недавно о подорожании мясопродуктов писали все СМИ. За 9 месяцев текущего года цены на свинину выросли на 8,6%, мясо птицы – на 15,4%, сообщили в Федерации...
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