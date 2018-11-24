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Как дорожала свинина на Брестском рынке: за два месяца - больше, чем на рубль

25.11.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Совсем недавно о подорожании мясопродуктов писали все СМИ. За 9 месяцев текущего года цены на свинину выросли на 8,6%, мясо птицы – на 15,4%, сообщили в Федерации профсоюзов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60918.php

Как дорожала свинина на Брестском рынке: за два месяца - больше, чем на рубль

Проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60918.php

Как дорожала свинина на Брестском рынке: за два месяца - больше, чем на рубль

Как говорится, «потрындели» и успокоились, теперь, наверное, обсуждают цены на бензин. Однако ситуация с мясцом лично меня встревожила больше всего. Вот во время семейного похода на Брестский центральный рынок жена обратила внимание, что у продавцов, работающих от потребкооперации, цена на свинину, которая в сентябре стоила 5 рублей с копейками, перескочила через психологическую отметку в 6 рублей. На фото, сделанном 5 октября, зафиксирована цена в 6 рублей 27 копеек. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60918.php

Как дорожала свинина на Брестском рынке: за два месяца - больше, чем на рубль

Заметив наш интерес, любезная продавщица предложила: «Покупайте мясо сейчас, скоро ещё подорожает!». Её слова оказались пророческими: уже через два дня, 7 октября, на ценнике появились цифры в 6 рублей 50 копеек. А в эту субботу цена на тот же мясной полуфабрикат достигла отметки в 7 рублей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60918.php

Как дорожала свинина на Брестском рынке: за два месяца - больше, чем на рубль

Итого: за октябрь и ноябрь цена возросла больше чем на рубль, а это более чем на 11%. Остаётся с трепетом ожидать традиционное предновогоднее подорожание на все продовольственные товары. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60918.php

Как дорожала свинина на Брестском рынке: за два месяца - больше, чем на рубль


Кстати, посмотрел вчера на белое, толстое сало (с ладонь толщиной) которым торговали женщины на рядах и содрогнулся. Уже 14 руб. за килограмм. 

 
 
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Совсем недавно о подорожании мясопродуктов писали все СМИ. За 9 месяцев текущего года цены на свинину выросли на 8,6%, мясо птицы – на 15,4%, сообщили в Федерации...
 
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