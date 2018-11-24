Теннисисты Хорватии выиграли Кубок Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл в трех сетах француза Люка Пуи в финале Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3, сообщает "Чемпионат" .



Фото: Пауль Зиммер, daviscup.com

После этой победы хорватские теннисисты завоевали Кубок Дэвиса. Финал завершился со счетом 3-1.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Седьмая ракетка мира Чилич выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Ранее Марин Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, а Борна Чорич нанес поражение Жереми Шарди. Французы сумели продлить финальную серию после того, как Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде обыграли Ивана Додига и Мате Павича, но хорваты довели дело до победы.

Сборная Хорватии второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Хорваты также завоевывали трофей в 2005 году, а в 2016-м добрались до финала, где уступили Аргентине.

В следующем сезоне Кубок Дэвиса пройдет в новом формате.