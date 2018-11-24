ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннисисты Хорватии выиграли Кубок Дэвиса

25.11.2018 19:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл в трех сетах француза Люка Пуи в финале Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3, сообщает "Чемпионат".


Фото: Пауль Зиммер, daviscup.com

После этой победы хорватские теннисисты завоевали Кубок Дэвиса. Финал завершился со счетом 3-1.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Седьмая ракетка мира Чилич выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Ранее Марин Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, а Борна Чорич нанес поражение Жереми Шарди. Французы сумели продлить финальную серию после того, как Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде обыграли Ивана Додига и Мате Павича, но хорваты довели дело до победы.

Сборная Хорватии второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Хорваты также завоевывали трофей в 2005 году, а в 2016-м добрались до финала, где уступили Аргентине.

В следующем сезоне Кубок Дэвиса пройдет в новом формате.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Хорватии второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Хорваты также завоевывали трофей в 2005 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Средиземное море вошла ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика