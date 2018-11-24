"Динамо-Минск" завершило выездную серию разгромом от "Салавата Юлаева"

"Еврорадио" . 25 ноября они сыграли в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым" и уступили со счетом 1:6. Единственную шайбу в этой встрече у "зубров" забросил Андрей Степанов. Минчане пропускали даже в большинстве, передает









Серия из четырех выездных матчей была неудачной для "Динамо": лишь однажды они заработали 2 очка, обыграв по буллитам "Амур" — 4:3. Далее случались только поражения: в матче с "Куньлунем" — 1: 4, с "Адмиралом" — 1:5 и теперь с "Салаватом Юлаевым" — 1:6.





В среду, 28 ноября, "зубры" примут на своем льду финский "Йокерит", а потом поедут в гости к "Витязю".





В турнирной таблице Западной конференции КХЛ минское "Динамо" стоит на 11-м, предпоследнем месте.