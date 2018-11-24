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Белорусские вышыванки победили на конкурсе национальных костюмов в Китае
Беларусь заняла первое место на ежегодном конкурсе национальных костюмов, который прошел в Пекине, сообщили
Второе место присуждено представителям Малайзии, третье — России.
Белорусы продемонстрировали национальные традиции, танцевальное и артистическое мастерство, чем завоевали любовь зрителей и высокие оценки жюри, говорится в сообщении.
Год назад представители нашей страны участвовали в таком же конкурсе, но были вторыми.
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Беларусь заняла первое место на ежегодном конкурсе национальных костюмов, который прошел в Пекине, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.
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