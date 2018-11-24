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В России на суде по делу украинца Гриба свидетель изменила показания в его пользу
В пятницу, 23 ноября, на заседании по делу украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону свидетель обвинения изменила показания в пользу обвиняемого.
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"Подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой Мария Юристова частично отказалась от своих прежних показаний на суде по делу гражданина Украины Павла Гриба, опровергнув версию обвинения. Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта и политика не была основной темой их разговоров, заявила свидетель", - пишет издание.
На заседании 23 ноября суд планировал завершить начатый ранее допрос ключевого свидетеля, однако Татьяна Ершова заболела и ее допрос было решено отложить до следующего заседания. Вместо Ершовой суд допросил еще одного свидетеля обвинения - 18-летнюю уроженку Сочи Марию Юристову, которая сейчас живет в Ростове-на-Дону и учится в одном из вузов города. Отвечая на вопрос обвинителя, Юристова представилась суду "лучшей подругой" Татьяны Ершовой.
"Свидетель сообщила, что Ершова с 2016 года общалась в интернете с жителем Украины Павлом Грибом. Как утверждает Юристова, переписки ее подруги с Грибом носила в основном романтический характер, о политических моментах этой переписки она ничего вспомнить не смогла", - пишет издание.
Прокурор Алексей Кистер обратил внимание на существенные противоречия в показаниях девушки и объявил протокол допроса свидетеля Юристовой от 5 октября 2017 года. Согласно этому протоколу, на предварительном следствии Мария характеризовала свою подругу как "украинскую националистку с правыми взглядами, которая интересовалась Украиной и ее местом в мире, героизировала Степана Бандеру и Романа Шухевича".
С объявленных прокурором данных следовало, что весной 2017 года Ершова передала Юристовой способ изготовления бомбы, который она узнала от Павла Гриба.
Во время заседания Юристова подтвердила, что в протоколе стоят ее подписи, но отказалась от характеристики Ершовой как "украинской националистки". Свидетель также пояснила суду, что узнала о бомбе от Татьяны Ершовой уже после появления уголовного дела, когда подруга объясняла ей причины, по которым дело могло быть возбуждено. Она утверждает, что в переписке это звучало как шутка.
Следующее заседание по делу Гриба назначено на 29 ноября.
Напомним, что Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Павла Гриба. Его будут содержать под стражей до 24 апреля 2019 года.
Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года. Его отец, ранее работавший в Государственной пограничной службе Украины, сразу предположил, что его похитили сотрудники ФСБ РФ.
Предположение отца подтвердились, когда Павла обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.
ФСБ РФ обвиняет его в терроризме (ст. 205 Уголовного Кодекса РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до 15 лет).
По версии российского следствия, Гриб якобы склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.
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В пятницу, 23 ноября, на заседании по делу украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону свидетель обвинения изменила показания в пользу обвиняемого.
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