В России на суде по делу украинца Гриба свидетель изменила показания в его пользу









Кавказский узел . Об этом сообщает





"Подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой Мария Юристова частично отказалась от своих прежних показаний на суде по делу гражданина Украины Павла Гриба, опровергнув версию обвинения. Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта и политика не была основной темой их разговоров, заявила свидетель", - пишет издание.





На заседании 23 ноября суд планировал завершить начатый ранее допрос ключевого свидетеля, однако Татьяна Ершова заболела и ее допрос было решено отложить до следующего заседания. Вместо Ершовой суд допросил еще одного свидетеля обвинения - 18-летнюю уроженку Сочи Марию Юристову, которая сейчас живет в Ростове-на-Дону и учится в одном из вузов города. Отвечая на вопрос обвинителя, Юристова представилась суду "лучшей подругой" Татьяны Ершовой.





"Свидетель сообщила, что Ершова с 2016 года общалась в интернете с жителем Украины Павлом Грибом. Как утверждает Юристова, переписки ее подруги с Грибом носила в основном романтический характер, о политических моментах этой переписки она ничего вспомнить не смогла", - пишет издание.