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Конфликт в Керченском проливе: украинские корабли в боевой готовности, Россия закрыла проход

25.11.2018 18:11 — Разное | Партизан  
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Властям Украины следовало бы «подумать о последствиях своих действий», заявили в ФСБ. Москва назвала маневры украинских кораблей «провокацией», Киев, в свою очередь, заявил об «агрессивных» действиях российских судов.

Конфликт в Керченском проливе: украинские корабли в боевой готовности, Россия закрыла проход
После инцидента в Черном море, когда корабль РФ протаранил украинский буксир, Россия направила боевую авиацию в район конфликта. Киев утверждает, что извещал о намерении его кораблей пройти по Керченскому проливу, передает "Немецкая волна".

Россия задействовала пограничные корабли, а также боевые вертолеты для сопровождения кораблей украинского флота на подходе к Керченскому проливу. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины.

"Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины", - указывается в сообщении. Украинские ВМС опубликовали в Facebook фотографию российского танкера, перекрывшего для судоходства Керчь-Еникальский канал. "Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ожидают прохода по Керченскому проливу", - констатируют украинские военные, отмечая, что "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".

По информации "Интерфакса", на патрулирование района подняты несколько российских боевых самолетов, базирующихся на аннексированном Россией Крымском полуострове.


Украина подтягивает корабли из Бердянска

После того, как российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, совершавший вместе с другими кораблями, по данным Киева, плановый переход из Одессы в Мариуполь, в ФСБ РФ сообщили о выдвижении из украинского порта Бердянск в Азовском море еще двух украинских кораблей.

В Киеве настаивают на том, что в ночь на воскресенье катер ВМС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства сообщил российским береговым постам и морским портам Керчь и Кавказ о намерении прохода по Керченскому проливу, однако ответа не последовало.

В то же время ФСБ России утверждает, что три украинских корабля "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона заявляет, что заявки на прохождение Керченского пролива, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов", не были поданы и в график прохода корабли не включены.

В связи с инцидентом в Черном море Украина и Россия взаимно обвиняют друг друга в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Стоит отметить, что в заявлении ФСБ РФ "о нарушении государственной границы России" речь идет о прибрежных водах украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного Россией в 2014 году.  

 
 
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Властям Украины следовало бы «подумать о последствиях своих действий», заявили в ФСБ. Москва назвала маневры украинских кораблей «провокацией», Киев, в свою...
 
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