В Малоритском районе бесправник на легковушке врезался в трактор

Как стало известно, авария произошла в агрогородке Хотислав. По сведениям ГАИ Брестской области, водитель легкового автомобиля Audi врезался в трактор.

В результате ДТП тракторист получил перелом ключицы, водитель легковушки – черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Оба водителя госпитализированы.

По предварительной информации молодой человек на легковушке выбрал неправильную скорость движения. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. Примечательно, что водитель Audi не имел права управления транспортным средством.