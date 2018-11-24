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Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым
Новости Беларуси. 4 миллиона квадратных метров жилья в год – достаточно или нет? Можно ли побороть очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий? Какова оптимальная цена квадрата? Об этом и многом другом. Эксклюзив «Недели». Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня можно с уверенностью сказать, что осталось решить организационные вопросы: повысить ответственность и дисциплину на местах за то дело, которое им доверено, и обеспечить выполнение поставленных перед строительной отраслью задач.
Юлия Огнева:
Владимир Кухарев:
Также новое направление деятельности в панельном домостроении – это индивидуальное жилье. Мы видим очень большой спрос со стороны населения именно на индивидуальное жилье. Глава государства дал мне поручение по обеспечению домостроительных комбинатов необходимыми земельными участками, которые у нас находятся в довольно большом количестве во всех населенных пунктах.
Мы будем не хаотично, а единым застройщиком подходить. Мы видим задачу по переходу на увеличение потребления электроэнергии. С учетом
Юлия Огнева:
Владимир Кухарев:
В соответствии с поручением главы государства мы самым серьезным образом изменим подходы в архитектурной деятельности. В первую очередь жилье, не только сам дом, но и прилегающая территория, должны быть комфортными для проживания. Для этого тоже есть все возможности, но нет, к сожалению, пока творческого подхода. Проектировщик пока не хочет стать на место человека, который там будет проживать.
Юлия Огнева:
Владимир Кухарев:
Кроме того, довольно давно надо признать: у нас на рассмотрении находится два таких нормативных документа – это вопросы о жилищно-строительных сбережениях и ипотеке. Мы внимательно изучаем ситуацию у наших соседей и видим, что там есть ряд серьезных вопросов. И не во всех странах методика строительных сбережений себя оправдала. Поэтому мы стараемся максимально учесть этот опыт и создать ту систему, которая была бы рабочей.
Юлия Огнева:
Владимир Кухарев:
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Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым
Новости Беларуси. 4 миллиона квадратных метров жилья в год – достаточно или нет? Можно ли побороть очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий? Какова...
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