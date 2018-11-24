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Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

25.11.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 4 миллиона квадратных метров жилья в год – достаточно или нет? Можно ли побороть очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий? Какова оптимальная цена квадрата? Об этом и многом другом. Эксклюзив «Недели». Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым.

Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Евгеньевич, еще в начале 2000-х строительная отрасль, как ей и положено быть, была локомотивом экономики. Особенно хорошо она работала в преддверии Чемпионата мира по хоккею: были очень загружены наши строительные предприятия. Но потом, после ЧМ и сейчас, состояние такое, что доля в ВВП упала почти в два раза. Скажите, можно ли восстановить уровень на тот, докризисный, и что для этого нужно сделать?

Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Можно с уверенностью сказать, что в строительной отрасли есть все резервы для того, чтобы она возвратила утраченные позиции. Семинаром было четко показано, что эти резервы есть, и все вопросы, которые были подняты главой государства, принято решение по их разрешению.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что осталось решить организационные вопросы: повысить ответственность и дисциплину на местах за то дело, которое им доверено, и обеспечить выполнение поставленных перед строительной отраслью задач.

Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

Юлия Огнева:
Вопрос строительства жилья. В 2018 году, я так понимаю, мы выйдем на 4 миллиона квадратных метров. Это оптимальная цифра или есть необходимость в увеличении?

Владимир Кухарев:
В 2018 году строительная отрасль обеспечит строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, но я считаю, что это далеко не предел. Сегодня мы можем увеличивать объемы жилья, для этого есть ряд направлений. Во-первых, у нас пошла модернизация нашей отрасли панельного домостроения. Оно дает качественное и, самое главное, более дешевое жилье, чем другие методы строительства, а также значительно снижает сроки.

Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

Также новое направление деятельности в панельном домостроении – это индивидуальное жилье. Мы видим очень большой спрос со стороны населения именно на индивидуальное жилье. Глава государства дал мне поручение по обеспечению домостроительных комбинатов необходимыми земельными участками, которые у нас находятся в довольно большом количестве во всех населенных пунктах.

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Мы будем не хаотично, а единым застройщиком подходить. Мы видим задачу по переходу на увеличение потребления электроэнергии. С учетом ввода в эксплуатацию атомной станции у нас будет возможность обеспечивать электроэнергией, в том числе в достаточном количестве для отопления жилья. Для этого мы сейчас совместно с Министерством энергетики отрабатываем вопрос по снижению тарифов для отопления жилья, в том числе и в ночное время.

Юлия Огнева:
Раз мы затронули тему жилья, у населения два основных вопроса к строителям: цена и качество.

Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

Владимир Кухарев:
Я хотел бы к этим двум параметрам, которые вы обозначили, добавить третий – недостаток жилья. Поэтому мы в первую очередь видим свою задачу в том, чтобы увеличить объемы жилья и внести самые разнообразные предложения населению.

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В соответствии с поручением главы государства мы самым серьезным образом изменим подходы в архитектурной деятельности. В первую очередь жилье, не только сам дом, но и прилегающая территория, должны быть комфортными для проживания. Для этого тоже есть все возможности, но нет, к сожалению, пока творческого подхода. Проектировщик пока не хочет стать на место человека, который там будет проживать.

Юлия Огнева:
Не секрет, что объемы строительства жилья напрямую зависят от того, насколько выгодно население может прокредитоваться. Насколько низкими будут процентные ставки. Указ № 240 существенно поднял объемы построенного жилья. Планируется ли вносить в него какие-то изменения?

Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

Владимир Кухарев:
Да, сегодня нами подготовлены изменения в указы № 240 и № 13 в части, касающейся расширения перечня участников этого строительного процесса.

Кроме того, довольно давно надо признать: у нас на рассмотрении находится два таких нормативных документа – это вопросы о жилищно-строительных сбережениях и ипотеке. Мы внимательно изучаем ситуацию у наших соседей и видим, что там есть ряд серьезных вопросов. И не во всех странах методика строительных сбережений себя оправдала. Поэтому мы стараемся максимально учесть этот опыт и создать ту систему, которая была бы рабочей.

Сколько будут строить жилья в 2019 и исчезнут ли очереди нуждающихся? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым

Юлия Огнева:
Большое вам спасибо за интервью!

Владимир Кухарев:
Спасибо!
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Новости Беларуси. 4 миллиона квадратных метров жилья в год – достаточно или нет? Можно ли побороть очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий? Какова...
 
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