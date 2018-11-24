В Средиземное море вошла ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США

Ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

По их сведениям, корабли группы в составе авианесущего универсального десантного корабля "Иводзима", десантно-вертолетного корабля-дока "Нью-Йорк" и десантного корабля-дока "Ганстон Холл" прошли Гибралтар в субботу поздно вечером в районе 23:00 мск.

На борту больших десантных кораблей ВМС США размещен экспедиционный батальон морской пехоты в составе двух тысяч военнослужащих.

В настоящее время амфибийно-десантная группа идет курсом на восток вдоль побережья Алжира.

Корабли группы принимали участие в крупнейших со времен окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые проходили в Норвегии и близлежащих морских районах Северной Атлантики с 25 октября по 7 ноября.

Тем временем, авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн", в воскресенье начала учения в центральной части Средиземного моря.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, атомный авианосец и корабли боевого охранения проведут с 25 ноября по 1 декабря учения в Ионическом и Адриатическом морях.

Сообщается, что будут проводиться "полеты палубной авиации авианосца" с 25 ноября (с 03:01 мск) по 27 ноября (до 02:59 мск) в Ионическом море и с 27 ноября (03:01 мск) по 1 декабря (до 02:59 мск) в южной части Адриатического моря.