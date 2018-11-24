В Беларуси показали сражение с Наполеоном на Березине

Березина – 2018: военно-исторической реконструкцией отметили в Беларуси годовщину переправы Наполеона через Березину. Фрагмент баталии русской и французской армии воссоздали на Брилевском поле. За сражением наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Полная катастрофа и крах надежд: даже сегодня Березина для французов ассоциируется с провалом. Тогда, в ноябре 1812-го, больше 30 тысяч солдат наполеоновской армии навсегда остались в окрестностях Березины. Как это происходило, зрителям показали реконструкторы из Беларуси, России, Польши, Франции.

«Это не шоу людей, которые прославляют оружие. Это попытка донести всю изнанку войны, которая не может быть красивой, несмотря даже на красивую униформу и золотые эполеты», – говорит Михаил Байков, реконструктор военно-исторического объединения «Минский пехотный полк».

Оружие, военная форма – все, как во времена Наполеона. Для реконструкторов и гостей фестиваль уже стал праздником истории.

«206 лет назад была трагедия двух великих армий. То, что люди это помнят, то, что участвуют в этом, то, что мы отдаем дань памяти нашим предкам, это здорово», – считает Игорь Меркулов, председатель правления банка-спонсора военно-исторического фестиваля «Березина-2018».

В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников. На Брилевское поле вышли больше 700 человек. Пехота, артиллерия и кавалерия. Лошадей зарубежным реконструкторам предоставили местные конюшни, животные прошли десятки тренировок.

«Есть 20-30 минут для того, чтобы разобраться с этой лошадью и что-то ее заставить делать, что тебе нужно. Очень приятно, когда лошади не боятся выстрелов, не реагируют на какие-то внешние раздражители. Этим славится Березина. Здесь очень много хороших конюшен», – говорит Олег Шукат, руководитель московского клуба военно-исторической реконструкции «Черные гусары».

Березина до сих пор окутана легендами. Одна из них гласит, что, спасаясь, Наполеон утопил в реке клад: тонны серебра и 300 килограммов золота. Сокровища так и нашли.

Погода была как и в 1812-м: лишь небольшой мороз. Кто знает, возможно, если бы не теплая осень, Наполеон смог бы по льду увести свою армию.