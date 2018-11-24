«Динамо-Минск» завершило выездную серию разгромом от «Салавата Юлаева»

Единственную шайбу в исполнении «Динамо» забросил Андрей Степанов (15-я минута). В ответ хозяева забросили на 12-й (Бурдасов), 14-й (Кемпайнен), 30-й (Хартикайнен), 33-й (Арзамасцев), 37-й (Кугрышев) и 41-й (Майоров). Окончательный итог матча – 6:1 в пользу «Салавата».

- Нас хватило только на первый период, когда двигались и создавали моменты. Второй период провалили, допустив ряд ошибок. Причина – физическое состояние, не позволяющее нам сохранять интенсивность, которую бы хотели видеть. Соперник воспользовался этим. У Уфы мастеровитая команда, которая хорошо работает с шайбой. Счет, конечно, большой. Ребята стараются, но видно, что не хватает физических кондиций, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Его слова приводит официальный сайт клуба.