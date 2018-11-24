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«Динамо-Минск» завершило выездную серию разгромом от «Салавата Юлаева»

25.11.2018 20:15 — Разное | Аргументы и факты  
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«Динамо-Минск» завершило выездную серию разгромом от «Салавата Юлаева»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Единственную шайбу в исполнении «Динамо» забросил Андрей Степанов (15-я минута). В ответ хозяева забросили на 12-й (Бурдасов), 14-й (Кемпайнен), 30-й (Хартикайнен), 33-й (Арзамасцев), 37-й (Кугрышев) и 41-й (Майоров). Окончательный итог матча – 6:1 в пользу «Салавата».

- Нас хватило только на первый период, когда двигались и создавали моменты. Второй период провалили, допустив ряд ошибок. Причина – физическое состояние, не позволяющее нам сохранять интенсивность, которую бы хотели видеть. Соперник воспользовался этим. У Уфы мастеровитая команда, которая хорошо работает с шайбой. Счет, конечно, большой. Ребята стараются, но видно, что не хватает физических кондиций, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Его слова приводит официальный сайт клуба. 

«Динамо» после очередного поражения остается на 11 месте «регулярки» Западной конференции. У команды 20 очков. 

«Динамо-Минск» завершило выездную серию разгромом от «Салавата Юлаева»
Минское «Динамо» проиграло слабейшей команде КХЛ
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Теги: Минск
 
 
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