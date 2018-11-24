В «Минск-Арене» завершился конкурс детской песни «Евровидение-2018». По результатам голосования зрителей и профессионального жюри победу одержала представительница Польши Роксана Венгель.
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Польша победила на детском «Евровидении-2018» в Минске, Беларусь – 11-я
25.11.2018 20:29 — Разное | Аргументы и факты
В «Минск-Арене» завершился конкурс детской песни «Евровидение-2018». По результатам голосования зрителей и профессионального жюри победу одержала представительница Польши Роксана Венгель.
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Роксана Венгель из Польши одержала победу на детском конкурсе песни «Евровидение-2018».
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