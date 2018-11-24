ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-премьер Кухарев: отапливать дома электричеством может стать дешевле -особенно ночью

25.11.2018 20:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Одно из основных поручений президента строительной отрасли — увеличение объемов потребления электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию БелАЭС. Правительство совместно с Минэнерго разрабатывают новые тарифы для отопления индивидуальных жилых домов электричеством — это должно быть выгодно потребителям, особенно ночью. Об этом в эфире «Недели» на СТВ рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, комментируя итоги республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.


Фото:УКС города Гомеля и «Гомельпроект»

В этом году строительная отрасль обеспечит строительство 4 млн кв м жилья.

— Это далеко не предел. Мы можем увеличивать объемы жилья. Для этого есть ряд направлений. Во-первых, в нашей отрасли прошла модернизация панельного домостроения. Панельное домостроение дает качественное и более дешевое жилье, в отличие от других методов строительства. Также значительно снижаются сроки, — рассказал вице-премьер.

Но увеличение объемов не должно происходить без изменения подходов в архитектурной деятельности, ведь жилье, по словам Кухарева, — «это не только сам дом, но и прилегающая территория. Она должна быть комфортной для проживания».

— Есть все возможности, но нет, к сожалению, творческого подхода — проектировщик пока не хочет встать на место человека, который там будет проживать.

По словам вице-премьера, сейчас отработан вопрос строительства жилья по принципу «дом-работа».

— То есть мы предлагаем человеку, что кроме дома мы можем построить ему или встроенное или отдельно стоящее помещение, которое позволит ему заниматься бизнесом — открыть магазин, парикмахерскую. Уже проработан вопрос с банком развития об оказании поддержки по доступным и льготным кредитам для строительства вот этих вспомогательных помещений.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Еще одно новое направление деятельности в панельном домостроении — это индивидуальное жилье.

— Мы видим сегодня очень большой спрос со стороны населения на индивидуальное жилье. Есть поручения президента обеспечить домостроительные комбинаты земельными участками, которые у нас есть во всех населенных пунктах.

Еще одна задача — увеличение потребления электроэнергии в стране с учетом ввода в эксплуатацию атомной станции.

— У нас будет достаточно электроэнергии для отопления жилья, мы сейчас совместно с Министерством энергетики отрабатываем вопрос по снижению тарифов для отопления жилья, в том числе и в ночное время, — рассказал Кухарев.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из основных поручений президента строительной отрасли - увеличение объемов потребления электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию БелАЭС. Правительство...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси показали сражение с Наполеоном на Березине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика