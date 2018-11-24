Вице-премьер Кухарев: отапливать дома электричеством может стать дешевле -особенно ночью

Одно из основных поручений президента строительной отрасли — увеличение объемов потребления электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию БелАЭС. Правительство совместно с Минэнерго разрабатывают новые тарифы для отопления индивидуальных жилых домов электричеством — это должно быть выгодно потребителям, особенно ночью. Об этом в эфире «Недели» на СТВ рассказал вице-премьер Владимир Кухарев, комментируя итоги республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.



Фото:УКС города Гомеля и «Гомельпроект»

В этом году строительная отрасль обеспечит строительство 4 млн кв м жилья.

— Это далеко не предел. Мы можем увеличивать объемы жилья. Для этого есть ряд направлений. Во-первых, в нашей отрасли прошла модернизация панельного домостроения. Панельное домостроение дает качественное и более дешевое жилье, в отличие от других методов строительства. Также значительно снижаются сроки, — рассказал вице-премьер.

Но увеличение объемов не должно происходить без изменения подходов в архитектурной деятельности, ведь жилье, по словам Кухарева, — «это не только сам дом, но и прилегающая территория. Она должна быть комфортной для проживания».

— Есть все возможности, но нет, к сожалению, творческого подхода — проектировщик пока не хочет встать на место человека, который там будет проживать.

По словам вице-премьера, сейчас отработан вопрос строительства жилья по принципу «дом-работа».

— То есть мы предлагаем человеку, что кроме дома мы можем построить ему или встроенное или отдельно стоящее помещение, которое позволит ему заниматься бизнесом — открыть магазин, парикмахерскую. Уже проработан вопрос с банком развития об оказании поддержки по доступным и льготным кредитам для строительства вот этих вспомогательных помещений.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Еще одно новое направление деятельности в панельном домостроении — это индивидуальное жилье.

— Мы видим сегодня очень большой спрос со стороны населения на индивидуальное жилье. Есть поручения президента обеспечить домостроительные комбинаты земельными участками, которые у нас есть во всех населенных пунктах.

Еще одна задача — увеличение потребления электроэнергии в стране с учетом ввода в эксплуатацию атомной станции.

— У нас будет достаточно электроэнергии для отопления жилья, мы сейчас совместно с Министерством энергетики отрабатываем вопрос по снижению тарифов для отопления жилья, в том числе и в ночное время, — рассказал Кухарев.