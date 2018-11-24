Победителем детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши Роксана Венгель, конкурсант от Беларуси Даниэль Ястремский - 11-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" прошло сегодня в "Минск-Арене". За главный трофей конкурса - хрустальный микрофон - боролись представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса.

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. В 2017 году белоруска Хелена Мерааи заняла пятое место.

Беларусь второй раз принимает у себя этот песенный конкурс. Впервые в Минске "Евровидение" прошло в 2010 году. ЕВС вновь предложил Беларуси стать его хозяйкой с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации восемь лет назад.

/Будет дополнено/.





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