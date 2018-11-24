Вице-премьер: ставки должны снижаться, чтобы белорусы могли брать доступные кредиты на жилье

«В приоритете движение по снижению ставок для того, чтобы общие кредиты стали доступными. Тогда человек вне зависимости от того, в какой степени нуждаемости он находится, будет иметь возможность брать доступные кредиты». Об этом в эфире «Недели» на СТВ сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, комментируя итоги республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.



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В следующем году в стране хотят увеличить количество квартир для многодетных.

— В этом году будет построено для них 7,5 тыс. квартир, на следующий год ставим задачу построить более 10 тысяч. Кроме того, будем максимально предлагать многодетным строительство индивидуального жилья. Это решает очень много вопросов.

Также, по словам вице-премьера, в приоритете снижение ставок по кредитам на жилье — для того, «чтобы общие кредиты стали доступными».

— Тогда человек вне зависимости от того, в какой степени нуждаемости он находится, будет иметь возможность брать доступные кредиты. А мы как строители должны в свою очередь предоставить ему доступное и дешевое жилье. Тогда этот вопрос будет решаться эволюционным путем, — считает Владимир Кухарев.

В течение 2018 года в жилищном кредитовании постоянно что-то двигалось: ставки то уменьшались, то росли, то менялись условия выдачи кредитов. Если в начале года кредиты воспринимались как доступные (не на фоне европейских, а на фоне тех, что были у нас раньше), то весной начали звучать мысли, что вот-вот потребители решат, что кредитование — неподъемное. Но на дворе осень и эксперты констатируют: белорусы очень охотно берут подорожавшие кредиты. Подробнее о состоянии жилищного кредитования можно прочесть здесь .