400 километров, светопарад и масштабное пятилетие. В Гродно подвели итоги велосезона

На календаре уже конец ноября, но на улице еще изредка можно увидеть велосипедистов, которых не пугает низкая температура. Но все-таки стоит отметить, что велосезон завершен. Чем он запомнился и какая работа была проделана, рассказала одна из участниц организации «ВелоГродно» Юлия Коледа.





ПОКАТУШКИ

Одним из самых запоминающихся направлений» ВелоГродно» в 2018 году стала компания активного образа жизни «Покатушки». Только в августе-октябре организовано 10 поездок, которые объединили 164 участника. За это время велосипедисты преодолели более 400 километров. Маршруты составляли так, чтобы с ними мог справиться даже начинающий велопутешественник, а экскурсионная программа была дополнением к здоровому отдыху на свежем воздухе.

ВЕЛОШКОЛА

Многие удивляются, как можно не уметь ездить на велосипеде? Но случилось, что не все в детстве преодолели боязнь потерять равновесие и упасть. Поэтому в Гродно открыли курс по обучению езде на велосипеде – велошколу. Обучаем как взрослых, так и детей.





СПОРТИВНАЯ КОМАНДА

Команда «ВелоГродно» завоевала третье командное место в серии гонок в Польше. Встреча с любительской велокомандой прошла в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома 25 октября. В качестве спикеров на встрече выступили лучшие члены команды.

ИНФРАСТРУКТУРА

Главным ожиданием в теме инфраструктуры было обсуждение обновленного генплана Гродно. В ноябре обсуждение начато, но пока только с экологического доклада стратегического документа. Тем не менее новый генплан предусматривает строительство велодорожек вдоль магистралей, а по улице Рабочей (в центре города) пройдет пешеходно-велосипедная улица.





МЕРОПРИЯТИЯ

Очень динамичным стал сентябрь и начало октября. Команда «ВелоГродно» подготовила несколько интересных проектов. Среди них:

– Конкурс «Деловой велосипед», в котором определили самых велодружественных сотрудников и руководителей организаций;

– Форум «Гродно - центр велосипедной культуры» собрал около 80 участников;

– ВелоГродно отметил свое 5-летие Светопарадом и Фаершоу;

– По городу прогулялись «Леди на велосипеде».