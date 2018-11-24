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400 километров, светопарад и масштабное пятилетие. В Гродно подвели итоги велосезона

25.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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На календаре уже конец  ноября, но на улице еще изредка можно увидеть велосипедистов, которых не пугает низкая  температура. Но все-таки стоит отметить, что велосезон завершен. Чем он запомнился и какая работа была проделана, рассказала одна из участниц организации «ВелоГродно» Юлия Коледа. 
 
400 километров, светопарад и масштабное пятилетие. В Гродно подвели итоги велосезона
 
ПОКАТУШКИ
Одним из самых запоминающихся направлений» ВелоГродно» в 2018 году стала компания активного образа жизни «Покатушки». Только в августе-октябре организовано 10 поездок, которые объединили  164 участника. За это время велосипедисты  преодолели более 400 километров. Маршруты составляли так, чтобы с ними мог справиться даже начинающий велопутешественник, а экскурсионная программа была дополнением к здоровому отдыху на свежем воздухе.
 
ВЕЛОШКОЛА
Многие удивляются, как можно не уметь ездить на велосипеде? Но случилось, что не все в детстве преодолели боязнь потерять равновесие и упасть.  Поэтому в Гродно открыли курс по обучению езде на велосипеде – велошколу. Обучаем как взрослых, так  и детей. 
 
400 километров, светопарад и масштабное пятилетие. В Гродно подвели итоги велосезона
 
СПОРТИВНАЯ КОМАНДА
Команда «ВелоГродно» завоевала третье командное место в серии гонок в Польше. Встреча с любительской велокомандой прошла в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома 25 октября. В качестве спикеров на встрече выступили лучшие члены команды.
 
 
 
ИНФРАСТРУКТУРА
Главным ожиданием в теме инфраструктуры было обсуждение обновленного генплана Гродно. В ноябре обсуждение начато, но пока только с экологического доклада стратегического документа. Тем не менее  новый генплан предусматривает строительство велодорожек вдоль магистралей, а по улице Рабочей (в центре города) пройдет пешеходно-велосипедная улица.
 
400 километров, светопарад и масштабное пятилетие. В Гродно подвели итоги велосезона
 
МЕРОПРИЯТИЯ
Очень динамичным стал сентябрь и начало октября. Команда «ВелоГродно» подготовила несколько интересных проектов. Среди них: 
– Конкурс «Деловой велосипед», в котором определили самых велодружественных сотрудников и руководителей организаций;
– Форум «Гродно - центр велосипедной культуры»  собрал около 80 участников;
– ВелоГродно отметил свое 5-летие Светопарадом и Фаершоу;
– По городу прогулялись «Леди на велосипеде».
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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На календаре уже конец ноября, но на улице еще изредка можно увидеть велосипедистов, которых не пугает низкая температура. Но все-таки стоит отметить, что...
 
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