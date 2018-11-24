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Тоби-красавчик. Кот из Заславля попал в вирусное видео

25.11.2018 20:29 — Разное | Партизан  
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Сайт msn.com опубликовал видео поставщика вирусного контента ViralHog, в котором кот по кличке Тоби подпевает хозяйке под музыку детской песенки «Если весело живется, делай так».


Стоп-кадр из видео. Источник: msn.com

Женщина немного переделала текст. Вместо исходного получилось «Если Тоби – мой красавчик, громче пой». И домашний любимец действительно мяукает в паузах после каждой строчки песни.

Делает он это нежно и довольно музыкально, поэтому в конце ролика его автор по заслугам хвалит кота: «Ой, моя зайка! Ты мой певец такой, да?»

Как сказано в подписи к видео, сняла его Людмила Демух из Заславля. Тоби – 4,5 года, его нашли в этом городе, оставленного в коробке рядом с магазином.

 
 
Ссылка на источник 78
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Сайт msn.com опубликовал видео поставщика вирусного контента ViralHog, в котором кот по кличке Тоби подпевает хозяйке под музыку детской песенки «Если весело живется,...
 
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