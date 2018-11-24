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Белорусы активно скупают проездные билеты на автобус

25.11.2018 20:27 — Разное | Партизан  
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Ожидается повышение цены на проезд в общественном транспорте.

Пинские кондукторы говорят, что за последнюю неделю продали более чем по 50 проездных билетов на следующий месяц, такое бывает не часто, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Официального подтверждения тому, что стоимость проезда повысится, пока нет.

В то же время сообщается, что в Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Минская область.

Талончик на одну поездку в Минской области подорожает на 5 копеек — до 55 копеек.


Вырастут также цены на проездные. Так, стоимость декадного проездного в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 250 тысяч человек вырастет до 8,47 рубля (сейчас - 7,7 рубля), а месячного - до 24,09 рубля (сейчас - 21,9 рубля).

Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.

Последний раз решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте принимали в октябре прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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