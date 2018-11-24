Белорусы активно скупают проездные билеты на автобус

«Медиа-Полесье» . Пинские кондукторы говорят, что за последнюю неделю продали более чем по 50 проездных билетов на следующий месяц, такое бывает не часто, пишет сайт





Официального подтверждения тому, что стоимость проезда повысится, пока нет.





В то же время сообщается, что в Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Минская область.





Талончик на одну поездку в Минской области подорожает на 5 копеек — до 55 копеек.









Вырастут также цены на проездные. Так, стоимость декадного проездного в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 250 тысяч человек вырастет до 8,47 рубля (сейчас - 7,7 рубля), а месячного - до 24,09 рубля (сейчас - 21,9 рубля).





Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске





Последний раз решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте принимали в октябре прошлого года.