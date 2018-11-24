“Крупные сети быстро съедают мелкие”. В Беларуси произошел передел рынка розничной торговли

«В равных, ничем не ограниченных, условиях крупные быстро съедают мелких – и страна получает обратный эффект: монополизация, нарушение экономики», – уверен Виктор Маргелов.





22 ноября Общественно-консультативный совет при МАРТ рассмотрел законопроект “О государственном регулировании торговли и общественного питания”.





В законопроекте предлагалось ограничить размер совокупного размера вознаграждения, которое сети смогут брать с поставщиков продовольствия за определенный объем или услуги, — не больше 5% от цены закупки. Предложенная норма должна была замедлить стремительную экспансию крупных торговых сетей. Однако Общественно-консультативный совет при МАРТ не принял данную поправку.





А декрет №7 и новый Налоговый кодекс – это дымовая завеса, под прикрытием которой произошел передел рынка розничной торговли в пользу крупных торговых сетей.





Беларускай праўдзе рассказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. Об итогах заседаниярассказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства









- На заседании Общественно-консультативного совета при МАРТ обсуждался законопроект о дополнениях в закон “О государственном регулировании торговли и общественного питания”. Предлагалась, чтобы предельный размер бонусов, которые получают торговые сети, не превышал 5%. В начале заседания вокруг этого вопроса и разгорелся главный спор.





В результате достаточно быстро выяснилось, да и торговые сети и сами не скрывали, что им плевать на эту норму, потому что они легко обойдут ограничения другим способом). С другой стороны, задали вопрос: а почему 5%, а не 3 или 7%? И тоже без ответа. Не получили ответа на вопрос, что произойдет, если бонусы вообще отменят.





Эксперты говорят: нужно ограничивать бонусы 5%, не оставляя лазеек, либо не позориться. С обеих сторон звучали предложения: либо будем выстраивать реальное равенство при закупке товара, либо сымитируем это равенство, ограничим бонусы. В Российской Федерации ограничили, но сделали это хитрой системой штрафов. Привез товар на час позже – штраф 10%. Торговые сети стали договариваться с поставщиками – привозить на час позже – и никаких бонусов не надо. Вариантов получения денег при взаимном согласии всегда тысяча, не говоря про третьих лиц.





Цельного понимания проблемы нет, соответственно, нет желания закрывать законодательные дыры. Сети чувствуют себя уверенно. Естественно, у каждой сети своя ситуация: кто-то гребет деньги лопатой, кто-то сводит концы с концами. Но в законе у крупных сетей неограниченных преимуществ столько, что они дают все возможности для роста.





Министр предложил создать научно-исследовательскую группу, которая изучит проблему, и когда-нибудь, возможно, в следующем законопроекте их предложения учтут.





- Какими последствиями чреват такой подход к развитию торговых сетей?





- Ситуация следующая: нет понимания, что такое равенство субъектов хозяйствования. Вы же не выставите на ринг подростка против тяжеловеса – вроде бы и равные условия. Но равенство предполагает наличие определенных категорий, внутри которых и обеспечивается равенство. Следовательно, закон должен учитывать все нюансы равенства, и все должны быть равны перед законом. Мелких нужно поддерживать (льготированием, упрощением требований, налоговыми преференциями – чем угодно), а крупные службы – ограничивать, чтобы сохранить разумные пропорции экономики. В равных, ничем не ограниченных, условиях крупные быстро съедают мелких – и страна получает обратный эффект: монополизация, нарушение экономики…





Страна очень стремительно движется в сторону монополизации. Прозвучала цифра: 17 крупнейших торговых сетей за два года увеличили свою долю в товарообороте страны на 15%. Тенденция налицо, однако никто не предпринимает никаких мер, чтобы ее не только повернуть вспять, но хотя бы остановить.





К сожалению, пока конструктивных решений коллективно принять не удалось.





- Теперь перед крупными торговыми сетями открыты все двери?





- Практически – да. Есть некоторые ограничивающие нормы, но весьма условные; даже если взять норму в 20% товарооборота, то она очень мягко сформулирована. Ты имеешь 20% по итогам прошлого года, но до середины нынешнего года ты можешь работать – пока из отчета Минстата ты не узнаешь, что за прошлый год превысил норму в 20%. С этого момента ты не должен открыть или арендовать новые магазины, но: если вдруг три дня назад начал строить другой магазин, ты его можешь достроить – и с открытием другого магазина твоя доля достигнет уже не 20, а 40% в товарообороте. Закон это преподносит как нормальную норму.