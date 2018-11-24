Форвард БАТЭ Максим Скавыш поставил национальный рекорд: в нынешнем чемпионате Беларуси он забил 8 голов, выходя на замену. В последний раз он отличился таким образом в игре с "Лучом", когда направил мяч в ворота соперников в дополнительное время и довел счет до разгромного — 4:1.

пресс-служба ФК БАТЭ. Прежние рекорды голов "на замене" ставили Сергей Поляков ( "Неман-БелКарт", 2000 год), Артем Концевой (БАТЭ, 2001 год), Николай Рындюк ( "Динамо-Минск", 2003 год). Эти футболисты забивали по 7 голов за сезон, выходя со скамейки запасных, сообщаетФК БАТЭ.

