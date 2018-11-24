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Форвард БАТЭ поставил национальный рекорд: 8 голов "на замене"

25.11.2018 20:12 — Разное | Партизан  
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Форвард БАТЭ Максим Скавыш поставил национальный рекорд: в нынешнем чемпионате Беларуси он забил 8 голов, выходя на замену. В последний раз он отличился таким образом в игре с "Лучом", когда направил мяч в ворота соперников в дополнительное время и довел счет до разгромного — 4:1.

Прежние рекорды голов "на замене" ставили Сергей Поляков ( "Неман-БелКарт", 2000 год), Артем Концевой (БАТЭ, 2001 год), Николай Рындюк ( "Динамо-Минск", 2003 год). Эти футболисты забивали по 7 голов за сезон, выходя со скамейки запасных, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард БАТЭ Максим Скавыш поставил национальный рекорд: в нынешнем чемпионате Беларуси он забил 8 голов, выходя на замену. В последний раз он отличился таким...
 
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