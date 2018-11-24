Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 - минус 7 градусов, максимальная в середине дня - от 0 до минус 5 градусов.
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Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 ноября
25.11.2018 21:00 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 - минус 7 градусов, максимальная в середине дня - от 0 до минус 5 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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