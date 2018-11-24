ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 ноября

25.11.2018 21:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 ноября
Фото из открытых источников

Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 ноября Зарядка, растирания и специи. Что поможет согреться в непогоду?
Облачная погода будет преобладать в Беларуси 26 ноября, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ночные и утренние часы местами по стране ожидается туман. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается слабый.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 - минус 7 градусов, максимальная в середине дня - от 0 до минус 5 градусов.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьер: ставки должны снижаться, чтобы белорусы могли брать доступные кредиты на жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика