ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пьяный 20-летний водитель повредил девять авто

25.11.2018 21:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске пьяный водитель повредил девять автомобилей.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась ночью 25 ноября. 20-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen повредил три припаркованных транспортных средства во дворе дома по проспекту Газеты «Правда». Водитель скрылся с места аварии и не сообщил о произошедшем правоохранителям.

В Минске пьяный 20-летний водитель повредил девять авто
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Экипаж ГАИ прибыл на место происшествия. Похожий серебристый автомобиль был обнаружен на проезжей части. Когда сотрудники ГАИ приблизились к автомобилю, водитель объехал патрульную машину по тротуару, проигнорировал требования об остановке и продолжил движение.

На улице Космонавтов автомобиль повредил ещё шесть транспортных средств. После чего водитель бросил машину и попытался скрыться. Молодого человека задержали.

Он находился в нетрезвом состоянии. Согласно результатам медицинского освидетельствования – 1,78 промилле алкоголя.

Проводится проверка.

На неделе в Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей (читать далее).
Новости по теме

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ

Четыре ДТП на перекрёстке парализовали движение в Каменной Горке

Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека

Столкновение легковушек на ул. Богдановича спровоцировало затор

Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек

Семь человек пострадали из-за столкновения маршрутки и автобуса в Минске

В Минске Citroen съехал в котлован и опрокинулся
‡агрузка...
Новости 24 часа

C'est la bérézina. Репортаж СТВ о масштабной реконструкции битвы на Березине

Конкурс скульптур из песка во Флориде: видеофакт

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки

Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу

Соглашение по Brexit утверждено лидерами ЕС

О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»

В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек

Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске пьяный водитель повредил девять автомобилей. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась ночью 25 ноября. 20-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Даниэль Ястремский выступил на детском "Евровидении" под бурные аплодисменты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика