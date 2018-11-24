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Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

25.11.2018 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь во второй раз принимает детское «Евровидение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В нашу страну приехало рекордное количество участников – даже больше, чем положено. По правилам в конкурсе могут принимать участие только 18 стран. Но в 2018 году сделали исключение – в Минск прилетели 20 конкурсантов.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Всю евронеделю вместе с конкурсантами была Юлия Бешанова. Ее репортаж о тех, кто уже победил, какое бы место ни занял. LightUp!

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Месяцы подготовки, и все ради одной цели – покорить детское «Евровидение» в Минске. Они говорят на разных языках, но объединены одной страстью – музыкой.

Суббота, 17 ноября

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Мы встречали первых участников конкурса в аэропорту. Все, как у настоящих звезд: vip-зал, шумная группа поддержки.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Они с детской непосредственностью удивлялись непривычной погоде и снегу. Австралийка Джаэль Вэна видела его впервые.

И очень серьезно рассуждали о нелегкой работе, которую пришлось проделать, чтобы выиграть национальный отбор на детское «Евровидение» в своей стране.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Бояна Радованович, представитель Сербии на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:
Моя песня о мире и наслаждении жизнью, поскорее бы ее спеть. Она мне прекрасно подходит. Уверена, что всех покорю.

Понедельник, 19 ноября

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Короткая передышка, и в бой – за мечтой. Красная дорожка и детское многоголосье. В конкурсе участвует рекордное число исполнителей. 20 юных певцов со всего мира, дебютанты – Уэльс и Казахстан.

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера

Шоу впечатляло: оригинальное световое и музыкальное оформление. Для этого события даже специально написали 6-минутный трек.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Под музыку «оживили» и виртуальные декорации, уникальное 3D-шоу с элементами хореографии и компьютерной графики. Минск встречает детское «Евровидение» уже во второй раз. Беларусь любит и умеет принимать такие масштабные международные конкурсы.

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

Вторник, 20 ноября

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Утро вторника для конкурсантов началось необычно. Попасть на экскурсию во Дворец Независимости, несмотря на плотный репетиционный график – общая просьба всех ребят.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Пожалуй, впервые залы, в которых обычно проходят весомые политические мероприятия, превратились в большую концертную площадку.

«Рада, что здесь оказалась». Участники детского «Евровидения» о встрече с Президентом

Пели, фотографировались и веселились дети действительно много. Когда еще увидишь такое непосредственное поведение в строгих залах?

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

На экскурсии – внимание к деталям. Казалось бы, переговоры «нормандской четверки» – чересчур сложный материал для ребят. Но комната, где говорили лидеры государств, вызвала неподдельный интерес.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Александр Лукашенко встречал детей в компании с героями прошлых конкурсов. Беларусь на детском «Евровидении» не раз громко заявляла о своих талантах: уверенная победа в 2005 и 2007 годах, в 2006 стали вторыми. На счету два третьих и два четвертых места.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Для нынешних участников Ксения Ситник, Лидия Заблоцкая, Ольга Сацюк и Руслан Асланов – самые настоящие звезды. Уверенность в конкурсантов вселяет и Президент. Каждый из участников финала – уже победитель.

Александр Лукашенко: «Здесь победит только сильнейший»

Конечно, у Президента попросили фото на память. Конечно, Александр Лукашенко не отказал.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Такое дополнение к подаркам, которые получили артисты от главы государства. Кто-то сразу пробовал конфеты – они же дети. Кто-то вручал личные подарки.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Среда-четверг, 21-22 ноября

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Следующие несколько дней пролетели под знаком репетиций. Причем нон-стоп: подгоняли костюмы, подбирали мейкап. Прогон в четверг – первая возможность отшлифовать свой номер на сцене.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Чтобы телевизионная картинка была идеальной, юные звездочки провели на сцене 40 минут. В это время проверялся звук, свет, отлаживалась работа камер.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

А в свободное время юные исполнители разучивали уже белорусские народные песни и танцы. Делегации посетили один из самых мультимедийных музеев столицы, Янки Купалы, и окунулись в атмосферу нашего Купалья.

Купалье в ноябре. Участники детского «Евровидения» познакомились с белорусскими песнями и танцами

Пятница, 23 ноября

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Открытые репетиции и общение с журналистами. Пятница выдалась насыщенной, настоящее испытание славой. Под первым номером на сцену выйдет Дарина Красновецкая. Девочка приехала из Украины.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

На пресс-конференции, едва сдерживая слезы, она рассказала о своей песни. Это настоящее послание миру о важных и таких недетских проблемах.

«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Освещать главное детское музыкальное событие года будут более сотни журналистов со всего мира. Среди коллег с телекамерами и ровесники участников.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Дарья Марченко, тележурналист (Россия):
Журналистикой я занимаюсь уже официально год. Самое сложное в работе журналиста, мне кажется, это то, что нужно, во-первых, иметь большое терпение, стальные нервы, чтобы все это выдержать. Мне кажется, нужно уметь общаться с людьми, искать подход.

Суббота, 24 ноября

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Подготовка к финалу вышла на финишную прямую. Ранним утром участники отправились на «Минск-Арену», чтобы впервые в присутствии зрителей провести генеральную репетицию.

Итоговый прогон прошел с аншлагом. На сцене – фактическая копия финального шоу.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Кстати, репетиция транслировалась в 20 странах, которые участвуют в конкурсе. Пока не для зрителей, а для жюри. Именно в этот момент они выставили свои баллы, которые потом суммируют с результатами онлайн-голосования.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Анна Филипчук, представитель России на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:
Почти завершили: всю картинку, по звуку тоже стабильно. Я считаю, что получится очень хорошо.

В репетиционной суете не забыли про главное. Фидан Хусейновой – представительнице Азербайджана – исполнилось 13 лет.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Беларусь в финале – под номером 8. Выступление Даниэля Ястремского впечатляет визуальными эффектами. За 3 минуты на сцене юный певец успеет рассказать о своих увлечениях, от игры в баскетбол до езды на велосипеде, перемещаясь в оживающих декорациях.

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Кто увезет из Минска главный приз конкурса – хрустальный микрофон весом в 2 килограмма 900 грамм – узнаем совсем скоро.
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Новости Беларуси. Беларусь во второй раз принимает детское «Евровидение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В нашу страну приехало рекордное количество...
 
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