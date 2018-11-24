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Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый

25.11.2018 20:21 — Разное | СТВ  
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В Минске состоялся финал детского «Евровидения». Победу одержала 13-летняя Роксана Венгель из Польши. Она увезет с собой главный приз конкурса – хрустальный микрофон.

Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый
Фото: instagram.com/roxie_wegiel. Роксана Венгель

Второе место заняла Анжелина из Франции, а третье досталось Джаэль из Австралии.

Беларусь на конкурсе представил 14-летний Даниэль Ястремский, который исполнил песню «Time». Его номер был одним из наиболее сложных. Исполнитель набрал 114 баллов и занял одиннадцатое место. 

Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского

Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый
Фото: instagram.com/danielyastremski

Участники из Беларуси дважды становились победителями конкурса – в 2005 и 2007 годах.

Белорусская столица принимает конкурс во второй раз. Масштабное шоу прошло в «Минск-Арене». В этом году на сцену международного конкурса вышли 20 юных вокалистов – это рекорд. Впервые в музыкальном соревновании приняли участие представители Уэльса и Казахстана. Слоган конкурса в нынешнем году «#Зажигай».

«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» рассказали о эмоциях перед финалом (читайте здесь).

Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый
Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

Всю неделю ребята репетировали и готовились к событию, которого так долго ждали, но в перерывах между прогонами исполнители успели познакомиться с культурой Беларуси.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В Минске состоялся финал детского «Евровидения». Победу одержала 13-летняя Роксана Венгель из Польши. Она увезет с собой главный приз конкурса – хрустальный...
 
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