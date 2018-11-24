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Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

25.11.2018 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Одним из мероприятий в рамках визита Ильхама Алиева в Беларусь стала церемония гашения совместного почтового проекта к 25-летию установления дипломатических отношений между странами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это событие стало поводом для разговора с генеральным директором «Белпочты» Владимиром Матусевичем. Хотя говорили мы, конечно, не только о филателии. Когда и за счет чего увеличится скорость доставки корреспонденции? Как сократить очередь в почтовых отделениях? Когда первую посылку доставит мультикоптер? Ответы в интервью «Недели» с Владимиром Матусевичем.

Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Владимирович, давайте начнем с инфоповода – это гашение марки к 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Азербайджана. Замечу, что многие такие события предполагают такое мероприятие. Это все-таки дань традиции, или коллекционирование марок до сих пор очень популярно?

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

Владимир Матусевич, генеральный директор РУП «Белпочта»:
Конечно, марка – это, наверное, и дань традиции. Это действительно сегодня произведение искусства. Если сегодня говорить о популярности коллекционирования, понятное дело, что в нашу цифровую эпоху открытого интернета, открытого  информационного пространства коллекционирование не столь массовое, как было раньше.

Юлия Огнева:
В рейтинге Всемирного почтового союза Беларусь занимает 32 место. С одной стороны, это достаточно высокая позиция, особенно с учетом того, что мы, например, обошли Россию и Украину. Но есть Польша, которая также наша соседка, и она находится на шестом месте. В этой связи, как планируете развиваться, какие цели ставите перед собой на перспективу?

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

Владимир Матусевич:
Мы будем развивать и развиваем дистанционные услуги. Совершенно недавно ввели в действие, уже в промышленной эксплуатации находится в Минске, в областных центрах и некоторых крупных городах почтоматы.

В первом квартале, я думаю, мы запустимся, модернизируем свой сайт очень серьезно. Фактически, это будет новый портал «Белпочты» и будет мобильное приложение, где будет возможность как получать почтовые услуги, так и вызывать курьеров, например. Будет возможность совершения платежей, ряда финансовых услуг, иных услуг.

Юлия Огнева:
Каков вклад «Белпочты» в построение электронного правительства?

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

Владимир Матусевич:
Будем реализовывать в первом полугодии следующего года пилотный проект по возможности оказания на почте ряда государственных электронных услуг и административных процедур. То есть человек пришел на почту, и так же, как он сегодня, допустим, получает ту или иную почтовую услугу либо совершает какие-то коммунальные платежи, получает какие-то банковские услуги, точно так же он сможет получить ту или иную государственную услугу либо административную процедуру. Это намного быстрее, это намного эффективнее. И самое главное – это удобно для людей и удобно для населения.

У нас в планах создание национальной почтовой электронной системы.

Юлия Огнева:
В своем недавнем интервью вы говорили о том, что доставка по республике не превышает 2-3 дней. Не кажется ли вам, что в такой компактной стране, как наша, эти сроки могли бы быть меньше.

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

Владимир Матусевич:
Мы работаем, естественно, над этим. Все те вещи, о которых мы говорим, – это и совершенствование транспортно-логистической системы, и внедрение цифровых технологий для того, чтобы всю эту работу ускорять.

В этом году я думаю, что мы завершим оснащение по Минску практически всех отделений системой электронных очередей для того, чтобы этот поток разбивался, трансформировался в том числе автоматически, в том числе с учетом приоритетностей и трудозатрат. Чтобы люди могли с минимальными временными затратами получить почтовую услугу, совершить какие-то коммунальные платежи.

Мы будем развивать сеть пунктов получения почтовых отправлений, где эта деятельность является, так скажем, выделенной, и человеку более удобно – он быстрее получит свою посылку либо международное какое-то почтовое отправление.

Юлия Огнева:
А эксперимент по доставке мультикоптерами?

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

Владимир Матусевич:
В реализации этого проекта мы сегодня плотно взаимодействуем с Департаментом по авиации, который занимается координацией этого вида деятельности. Наверное, о каком-то массовом применении этих мультикоптеров мы пока говорить не будем и не можем. Вместе с тем уже сегодня очевидны какие-то области его применения, например, труднодоступные районы.

Юлия Огнева:
Это уже обозримая перспектива?

Владимир Матусевич:
Думаю, что в следующем году (сейчас просто время зимнее) мы уже начнем какое-то такое пилотное применение. Введем в опытно-промышленную эксплуатацию это наше устройство, о котором мы говорили.

Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»

Юлия Огнева:
Лимит на международные почтовые отправления. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС точные цифры отданы на откуп национальному законодательству. Какова позиция «Белпочты» по этому вопросу?

Владимир Матусевич:
Естественно, наша позиция в том, чтобы эти лимиты коррелировали и были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по Евразийскому экономическому союзу. Будем, я думаю, двигаться с партнерами по ЕАЭС в сторону унификации. Понятно, почему это важно – потому что есть единое таможенное пространство, значит, те или иные нормы должны быть едиными.
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Одним из мероприятий в рамках визита Ильхама Алиева в Беларусь стала церемония гашения совместного почтового проекта к 25-летию установления...
 
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