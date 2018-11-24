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Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»
Новости Беларуси. Одним из мероприятий в рамках визита Ильхама Алиева в Беларусь стала церемония гашения совместного почтового проекта к 25-летию установления дипломатических отношений между странами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это событие стало поводом для разговора с генеральным директором «Белпочты» Владимиром Матусевичем. Хотя говорили мы, конечно, не только о филателии. Когда и за счет чего увеличится скорость доставки корреспонденции? Как сократить очередь в почтовых отделениях? Когда первую посылку доставит мультикоптер? Ответы в интервью «Недели» с Владимиром Матусевичем.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Матусевич, генеральный директор РУП «Белпочта»:
Юлия Огнева:
Владимир Матусевич:
В первом квартале, я думаю, мы запустимся, модернизируем свой сайт очень серьезно. Фактически, это будет новый портал «Белпочты» и будет мобильное приложение, где будет возможность как получать почтовые услуги, так и вызывать курьеров, например. Будет возможность совершения платежей, ряда финансовых услуг, иных услуг.
Юлия Огнева:
Владимир Матусевич:
У нас в планах создание национальной почтовой электронной системы.
Юлия Огнева:
Владимир Матусевич:
В этом году я думаю, что мы завершим оснащение по Минску практически всех отделений системой электронных очередей для того, чтобы этот поток разбивался, трансформировался в том числе автоматически, в том числе с учетом приоритетностей и трудозатрат. Чтобы люди могли с минимальными временными затратами получить почтовую услугу, совершить какие-то коммунальные платежи.
Мы будем развивать сеть пунктов получения почтовых отправлений, где эта деятельность является, так скажем, выделенной, и человеку более удобно – он быстрее получит свою посылку либо международное какое-то почтовое отправление.
Юлия Огнева:
Владимир Матусевич:
Юлия Огнева:
Владимир Матусевич:
Юлия Огнева:
Владимир Матусевич:
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Когда очереди на почте станут короче, а посылки будут доставлять мультикоптеры? Интервью с гендиректором «Белпочты»
Новости Беларуси. Одним из мероприятий в рамках визита Ильхама Алиева в Беларусь стала церемония гашения совместного почтового проекта к 25-летию установления...
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