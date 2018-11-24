Украинская полиция создала оперативный штаб из-за акций протеста и очередей на западной границе

На западной границе Украины усложнилась ситуация с дорожным движением в направлении автомобильных пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березной", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов" в связи с введением новых таможенных процедур и акций протеста, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины в воскресенье.

"25 ноября вступили в силу новые законодательные нормы по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией. Кроме частичного урегулирования вопроса так называемых "евроблях", новые правила коснулись и водителей авто, так называемых "пересечников" - жителей пограничных регионов, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период", - отмечают в ведомстве.

Для урегулирования сложившейся ситуации МВД Украины создало оперативный штаб Национальной полиции.

"В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут оказывать участникам акции всю необходимую сервисную помощь", - сообщает департамент коммуникации МВД.

Также по инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокированию движения на пунктах пропуска. Первое заседание пройдет в понедельник, 26 ноября, в 10:00.

Кроме того, усилены меры безопасности на границе. В частности, созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы.

"МВД просит владельцев авто, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям и просит водителей учесть эту информацию во время выбора маршрута путешествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее владельцы авто на иностранных номерах заблокировали во Львовской области движение возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей - "Рава-Русская", "Краковец" и "Грушев" в знак протеста против нововведений в законодательстве относительно ввоза легковых автомобилей из-за границы. Позже появилась информация о блокировании дорог еще к трем пунктам пропуска в других областях на западной границе страны.

Начальник Львовской таможни Лев Прокопчук сообщил, что за минувшую ночь в 6 пунктах пропуска на границе с Польшей таможенники не пропустили в Украину 138 автомобилей.