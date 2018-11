Польша выиграла детское Евровидение в Минске, Беларусь - 11-я

Роксана Венгель из Польши стала победительницей детского Евровидения-2018. В финале конкурса она исполнила песню "Anyone I Want To Be". Конкурс состоялся в воскресенье вечером в Минске.

Второе место заняла Франция, третья – Австралия.

О победительнице детского Евровидения-2018 известно, что ей 13 лет и она является победительницей первого сезона "Голос. Дети" в Польше. Ее первый сингл под названием Żyj (Live) набрал более 8 миллионов просмотров на YouTube.

Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11-е место.

