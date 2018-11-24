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В Лунинецком районе есть свой водопад

25.11.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Он искусственный, но не менее красивый, чем те, что создала сама природа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60936.php

В Лунинецком районе есть свой водопад

Скрин из видео

Находится водопад в гранитном карьере «Микашевичи».

На днях «Радыё Свабода» разместила видео, снятое дроном, где показывается, как выглядит микашевичский карьер с высоты.

В карьере большой приток воды, из-за чего на его склонах образуются водопады.

Карьер РУПП «Гранит» в Микашевичах некоторые считают одной из главных техногенных достопримечательностей Беларуси. Он является одним из крупнейших нерудных карьеров в Европе. Длина карьера составляет около 3 километров, ширина - около 2 километров, глубина достигает 150 метров. Площадь разработки в карьере - 683 гектара. Чтобы добраться до его дна, нужно проехать около 17 км.

Карьер разрабатывается с 70-х годов. Запасов гранита хватит ещё на 50 лет. Рядом с микашевичским карьером начали разработку карьера в Ситнице.

 
 
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Он искусственный, но не менее красивый, чем те, что создала сама природа. Скрин из видео Находится водопад в гранитном карьере «Микашевичи». На днях «Радыё...
 
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