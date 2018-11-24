|
В Лунинецком районе есть свой водопад
25.11.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Он искусственный, но не менее красивый, чем те, что создала сама природа.
Скрин из видео
Находится водопад в гранитном карьере «Микашевичи».
На днях
В карьере большой приток воды, из-за чего на его склонах образуются водопады.
Карьер РУПП «Гранит» в Микашевичах некоторые считают одной из главных техногенных достопримечательностей Беларуси. Он является одним из крупнейших нерудных карьеров в Европе. Длина карьера составляет около 3 километров, ширина - около 2 километров, глубина достигает 150 метров. Площадь разработки в карьере - 683 гектара. Чтобы добраться до его дна, нужно проехать около 17 км.
Карьер разрабатывается с 70-х годов. Запасов гранита хватит ещё на 50 лет. Рядом с микашевичским карьером начали разработку карьера в Ситнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он искусственный, но не менее красивый, чем те, что создала сама природа. Скрин из видео Находится водопад в гранитном карьере «Микашевичи». На днях «Радыё...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)