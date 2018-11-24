В Пинске на стройке погиб рабочий

Мужчина упал со строительных лесов с уровня второго этажа.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60935.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото из соцсетей. На месте происшествия работает Следственный комитет

По информации, распространяемой в соцсетях, ЧП произошло утром 24 ноября на проспекте Жолтовского.

Там при работе на строительстве многоэтажного жилого дома погиб рабочий. Очевидцы и живущие радом пинчане сообщают следующее:

Богдан:

«Упал на моих глазах он работал, и сорвались леса (щит)».

Дмитрий:

«Короче, был гололед, и мужчина упал со второго этажа и он выжил, но после на него в ту же секунду упали леса (кстати, не щит, а поперечная балка на которой лежит щит у неё вес большой) на голову и прибило насмерть…»

Марина:

«На самом деле зрелище не для слабонервных. Меня дочь разбудила утром и сказала, что напротив нас человек упал насмерть на стройке, что труп валяется уже полчаса. Я не поверила, вышла на балкон, а там такое... Пока приехал следственный комитет, прошло минут 40 или больше, все строители в шоке стояли в отдалении. Потом приехал следственный и строителей почти всех отпустили...

Потом женщина в возрасте приехала, как она это все выдержала не понимаю, видно было, что вот-вот в обморок упадет. Еще часа 2 ходили по стройке, лазили на верх, всё изучали, и только после этого оттащили труп к забору и накрыли белым материалом. Все, кто живет выше третьего этажа могли лицезреть всю эту картину, включая детей. Это ужасное происшествие, соболезнование родным и близким»…

В виду того, что происшествие произошло в выходные, комментариев соответствующих структур будем ждать в понедельник.