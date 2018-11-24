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Конкурс агитбригад по энергосбережению прошёл в СШ № 28 г. Бреста

25.11.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Энергосбережение – вещь, которая важна и актуальна всегда. И кому, как ни школьникам, нужно знать и уметь в яркой и доступной форме рассказать об этом – в том числе и взрослым.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60930.php

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Конкурс агитбригад по энергосбережению проводится в СШ № 28 г. Бреста уже не первый год, и всегда это событие не является рядовым и даёт немало поводов крикнуть «Браво!», улыбнуться и порадоваться за талант ребят.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60930.php

Конкурс агитбригад по энергосбережению прошёл в СШ № 28 г. Бреста

В нынешнем учебном году в конкурсе принимали участие 7 команд, представлявших 5-7 классы. Названия у них были самые разные, от традиционных до креативных: «5 «А» класс», «Экономка», «Экомены», «Земляне» и др. Но по названию, как известно, встречают, а по таланту провожают со сцены и дают дипломы.

Учащимся, педагогам и родителям, оказавшимся в роли зрителей, было на что посмотреть. Взять хотя бы юмористическую миниатюру от девчат из 7 «Б» класса, очень ярко и натурально изобразивших на сцене двух озабоченных проблемой энергосбережения бабушек. Или танец с фонариками и светящимися глобусами от команды 6 «В» класса. Или ребят из 5 «Г» класса, напомнивших своим нарядом то ли черепашек ниндзя, то ли своеобразных суперменов. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть метаморфозы с кубиками, лихо и со знанием дела производимые на сцене командой 5 «А» класса.

Ну а ещё были танцы, песни, стихи, много юмора и позитива. И, конечно же, таланта, благодаря которому ребята поставили перед членами жюри очень сложные задачи. Но те, по традиции, общими усилиями справились с ними, и в итоге победители конкурса получили заслуженные дипломы из рук заместителя директора по воспитательной работе Ирины Алексеевны Бортновской.

 
Теги: Брест
 
 
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Энергосбережение – вещь, которая важна и актуальна всегда. И кому, как ни школьникам, нужно знать и уметь в яркой и доступной форме рассказать об этом – в том числе...
 
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