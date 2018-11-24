Как партизаны готовили покушение на Хрущева в Беловежской пуще

Бойцы антисоветского сопротивления установили мины на пути следования кортежа.



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Беловежская пуща еще с царских времен считалась одним из самых знаменитых и лучших охотничьих угодий на просторах бывшей Российской империи, которая после 1917 года получила новый фасад, известной под аббревиатурой СССР. По распоряжению Совета министров СССР с лета 1957 года пущу в Беловеже отдали под надзор Государственного заповедно-охотничьего хозяйства.

И все для того, чтобы коммунистические вожди могли увлекательно проводить здесь свой досуг, вдоволь пострелять, а за сытным обедом и кое-какие государственные проблемы обсудить. В январе 1958 года решил наведаться в Беловежскую пущу и генсек Никита Хрущев.Для чекистов решение вождя поохотиться в Западной Беларуси превратилось в большую проблему. Надо было обеспечить полную безопасность высокого гостя.



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Между тем, несмотря на все операции госбезопасности, в Брестской области к 1 концу 1950-х годов все еще действовали отдельные группы антибольшевистского подполья. Не всех белорусских патриотов переловили в сороковых. Некоторые партизаны разрабатывали планы мести.

В 1948 году белорусскому сопротивлению был нанесен мощный удар. Чекисты провели несколько успешных операций, разгромили отряды партизан Гаевича и Сыча, остатки которых перебрались в Беловежскую пущу.

Партизаны-антикоммунисты сдаваться не собирались. В 1949 году они продолжали нападать на партийных активистов, однажды даже захватили поселок Гайновку и были выбиты оттуда чекистами только нескольких часов упорного боя.



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Покушение на партийных начальников для антикоммунистического подполья было одной из форм борьбы, которая могла бы вызвать громкий резонанс во всем мире. И доказать, что у Советской власти есть еще противники. Но вот осуществить акцию было практически невозможно. Слишком уж большую активность проявляли сотрудники советских спецслужб.Накануне приезда Хрущева на станцию Оранчицы, что за 40 верст от знаменитых ныне Вискулей, прибыли несколько вагонов, их сразу выставили на запасные пути.

В вагонах располагался передвижной командный пункт. Сразу была развернута правительственная связь с необходимой охраной. Потом привезли легковой автотранспорт – машины «Чайки», целых пять штук, джип.Особое внимание чекисты уделили работе с населением. Агенты в штатском прочесали все окрестные сельсоветы на предмет выявления подозрительных лиц.



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Каждый день руководство комитета госбезопасности анализировало собранную информацию, прослушивались телефонные переговоры в округе.Во время приезда генсека местечко было наводнено агентами в штатском. Вокзал в Оранчицах находился под наблюдением десятков агентов, пока выстроенный в колонну кортеж автомобилей высокого начальства не отправился в сторону Вискулей.

На пути до назначенного места были расставлены агенты госбезопасности. Усиленные патрули находились при мостах, на перекрестках дорог. На ходу «чайки» перестраивались, маневрировали, меняя порядок следования в кортеже. Это делалось для того, чтобы враг не смог вычислить, в какой именно машине находится товарищ Хрущев.

Достоверных сведений о покушении на генсека не сохранилось. Существуют версии, согласно которым в 1958 году планировалась операция антибольшевистского центра. Действовать предполагалось двумя группами партизан. Одна выходила к Вискулям. Вторая должна была атаковать место охоты Никиты Сергеевича из пущи.Но в последний момент операция была отменена из-за слишком большого количества охраны генсека.

Нападение на резиденцию стоило бы слишком больших жертв. Партизаны решили установить мины на пути следования кортежа. Но взрывные устройства сработали слишком рано, подорвав только одну из армейских машин охраны. Покушение сорвалось и больше попыток убрать генсека партизаны не повторяли.

Всего в Беловежскую пущу Никита Сергеевич Хрущев наведывался шесть раз за все время своего правления Советским Союзом. Ветераны госбезопасности вспоминали, как сообщала белорусская пресса, что значительных террористических актов раскрыто не было.

Правда, однажды чекисты узнали о чрезвычайном происшествии.Во время одной из охотничьих поездок генсека на погранзаставе один старшина поссорился со своей дамой сердца. Он схватил автомат, рожки с патронами и скрылся в лесах. Самому Хрущеву не докладывали о том, что где-то рядом с его резиденцией пробирается по чащобе вооруженный беглец. Но шума инцидент произвел немало.

Была вызвана даже бронетехника, взводы автоматчиков прочесывали окрестности, болота, проверяли все строения на хуторах и в деревнях. Наконец беглого старшину нашли на чердаке одного из сельских сараев. Сдал старшину хозяин хутора, который и вызвал солдат. От переговоров беглец отказался, завалил чем попало дверь на чердак и приготовился к стрельбе. Взять его удалось только после того, как хозяин указал на тайный лаз, по которому и проникла в помещение группа захвата.