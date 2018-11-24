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Работники ОСВОД высадили деревья вдоль Гребного канала
25.11.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
На выходных (24 ноября 2018 года) в ОСВОДе прошёл субботник по посадке деревьев и кустарников.
Территория у Брестской спасательной станции "Гребной канал" никогда не блистала зелеными насаждениями.
В рамках благоустройства города, работники спасательной станции высадили 160 кустов, 16 берез и 12 рябин, которые будут радовать жителей города и украшать территорию от весны до листопада.
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