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Работники ОСВОД высадили деревья вдоль Гребного канала

25.11.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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На выходных (24 ноября 2018 года) в ОСВОДе прошёл субботник по посадке деревьев и кустарников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60927.php

Работники ОСВОД высадили деревья вдоль Гребного канала

Территория у Брестской спасательной станции "Гребной канал" никогда не блистала зелеными насаждениями.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60927.php

Работники ОСВОД высадили деревья вдоль Гребного канала

В рамках благоустройства города, работники спасательной станции высадили 160 кустов, 16 берез и 12 рябин, которые будут радовать жителей города и украшать территорию от весны до листопада.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60927.php

Работники ОСВОД высадили деревья вдоль Гребного канала

 
 
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На выходных (24 ноября 2018 года) в ОСВОДе прошёл субботник по посадке деревьев и кустарников. Территория у Брестской спасательной станции "Гребной канал" никогда не...
 
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