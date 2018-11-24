Работники ОСВОД высадили деревья вдоль Гребного канала

На выходных (24 ноября 2018 года) в ОСВОДе прошёл субботник по посадке деревьев и кустарников.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60927.php

Читать полностью в источнике с фото:





Территория у Брестской спасательной станции "Гребной канал" никогда не блистала зелеными насаждениями.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60927.php

Читать полностью в источнике с фото:





В рамках благоустройства города, работники спасательной станции высадили 160 кустов, 16 берез и 12 рябин, которые будут радовать жителей города и украшать территорию от весны до листопада.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60927.php

Читать полностью в источнике с фото:



