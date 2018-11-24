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Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018»
Новости Беларуси. «Студентом года» Беларуси стал Антон Лемеш, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущий детский врач учится в Гродненском медицинском университете.
За почетное звание в финале боролись 9 человек. Жюри оценивало интеллектуальные, ораторские и творческие способности. Все то же самое смогла оценить и наша Галина Буро, проведя день с победителем.
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Новости Беларуси. «Студентом года» Беларуси стал Антон Лемеш, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущий детский врач учится в Гродненском медицинском...
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