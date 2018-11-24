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Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018»

25.11.2018 21:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Студентом года» Беларуси стал Антон Лемеш, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущий детский врач учится в Гродненском медицинском университете.

Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018»

За почетное звание в финале боролись 9 человек. Жюри оценивало интеллектуальные, ораторские и творческие способности. Все то же самое смогла оценить и наша Галина Буро, проведя день с победителем.

«Готовилась с 3-го курса». Как выбирали лучшего студента? 

Подробности – в видеоматериале

Работает на скорой по 12 часов и спас собаку из приюта. Факты о «Студенте года – 2018»
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Студентом года» Беларуси стал Антон Лемеш, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущий детский врач учится в Гродненском медицинском...
 
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