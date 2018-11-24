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Порошенко на Всемирном конгрессе украинцев: Призываю противостоять попыткам России добиться снятия с нее санкций

25.11.2018 21:14 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко призывает Всемирный конгресс украинцев продолжить противостояние попыткам РФ добиться снятия с нее санкций.

"Я высоко оцениваю усилия Всемирного конгресса украинцев по донесению мировой общественности правдивой информации о войне, которую Россия развязала против Украины, о политзаключенных, притеснениях прав и свобод человека. О притеснениях украинских граждан и в незаконно аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Я благодарен вам и призываю еще энергичнее продолжать эту работу, противостоять попыткам России добиться снятия с нее санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины", - сказал П.Порошенко на ХI Всемирном конгрессе украинцев в воскресенье в Киеве.

По словам главы Украинского государства, весь мир, наконец, понял, что на востоке Украины конфликт, а "агрессия России против суверенной, демократической, свободной и независимой Украины". "И это никакие не зеленые человечки в Крыму, а это незаконная аннексия Российской Федерацией украинского Крыма", - подчеркнул президент.

Он также призвал не забывать об украинской общине в РФ и поддерживать ее. "В России сейчас очень нелегко быть украинцем, может, сложнее, чем где-либо, и каждый украинец, который вывешивает украинский флаг, который поет украинский гимн, который разъясняет русским, чей Крым, требует нашей защиты и нашей поддержки", - сказал П.Порошенко.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко призывает Всемирный конгресс украинцев продолжить противостояние попыткам РФ добиться снятия с нее санкций.
 
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