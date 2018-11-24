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Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса
Новости Беларуси. О будущем строительной отрасли говорили с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Уже проработан вопрос Банком развития в той части, что они окажут кредитную поддержку по доступным льготным кредитам для строительства этих вспомогательных помещений.
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Новости Беларуси. О будущем строительной отрасли говорили с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым. Юлия Огнева, СТВ:Прозвучали четкие...
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