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Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса

25.11.2018 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О будущем строительной отрасли говорили с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым.

Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса

Юлия Огнева, СТВ:
Прозвучали четкие поручения по арендному жилью. Вот города-спутники…

Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
По городам-спутникам организационные вопросы практически решены. Сейчас мы будем решать вопрос именно по увеличению строительства жилья по принципу «дом-работа». Мы предлагаем человеку, что кроме дома, можем построить ему или встроенное помещение, или отдельно стоящее, которое ему позволит заниматься бизнесом. Ну, то есть открыть магазин, парикмахерскую.

Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса

Уже проработан вопрос Банком развития в той части, что они окажут кредитную поддержку по доступным льготным кредитам для строительства этих вспомогательных помещений.

Больше подробностей интервью здесь
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Новости Беларуси. О будущем строительной отрасли говорили с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым. Юлия Огнева, СТВ:Прозвучали четкие...
 
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