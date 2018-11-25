Гандболистки сборной Беларуси одержали три победы и вышли в решающий этап квалификации ЧМ-2019

Гандболистки сборной Беларуси одержали победы во всех трех матчах в своей отборочной группе и вышли в решающий раунд квалификации чемпионата мира 2019 года.



Фото: handball.by

25 ноября в греческом городе Аминдео белорусские гандболистки завершили отборочный турнир в 3-й квалификационной группе победой над командой Италии — 35:26 (первый тайм — 17:15).

В составе сборной Беларуси мячи забрасывали Карина Ежикова (7), Ирина Тризно (4), Анна Ящук (4), Наталья Костина (3), Катерина Силицкая (3), Виктория Шамановская (3), Валентина Нестерук (2), Наталья Василевская (2), Кристина Ахраменко (2), Диана Ильина (1), Лилия Артюхович (1), Юлия Кунцевич (1), Юлия Шут (1), Татьяна Рудковская (1).

В предыдущих матчах 23 ноября белорусские гандболистки взяли верх над командами Португалии — 31:23 и Греции — 28:18 .

Таким образом, сборная Беларуси заняла 1-е место в своем квартете.

Итоговое положение в 3-й группе:

1. Беларусь — 6 очков (3 матча)

2. Греция — 4 (3)

3. Португалия — 2 (3)

4. Италия — 0 (3).

Состав других отборочных групп (30 ноября — 2 декабря):

Группа 1. Сала (Словакия). Словакия, Косово, Украина, Израиль.

Группа 2. Зиггенталь (Швейцария). Швейцария, Фарерские острова, Литва, Финляндия.

Группа 4. Скопье (Македония). Турция, Македония, Исландия, Азербайджан.

Женский чемпионат мира пройдет с 29 ноября по 15 декабря 2019 года в Японии.

Путевки в следующий этап квалификации к первенству планеты получат победители 4 отборочных групп и лучшая команда среди занявших вторые места. В июне 2019-го они в двухматчевом нокаут-раунде сразятся за путевки на ЧМ-2019 с командами из числа участников ЧЕ-2018.

Путевки на ЧМ-2019 уже гарантировали себе Япония (на правах хозяйки турнира) и Франция (чемпион мира).