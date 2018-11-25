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На детском "Евровидении" в Минске победила польская девочка

25.11.2018 23:16 — Разное | Партизан  
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Победительницей детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши 13-летняя Роксана Венгель. Её клип на конкурсную песню "Anyone I want to be" имеет более двух миллионов просмотров.

На детском "Евровидении" в Минске победила польская девочка
В прошлом году Роксана победила в первом сезоне детского польского "Голоса" — The Voice Kids.

В тройку лидеров также вошли юные певицы из Франции и Австралии. Белорус Даниэль Ястремский — на 11 месте.

Детское "Евровидение-2018" прошло в "Минск-Арене". В нём участвовали исполнители из 20 стран.
 
Теги: Минск
 
 
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Победительницей детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши 13-летняя Роксана Венгель. Её клип на конкурсную песню "Anyone I want to be" имеет более двух...
 
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