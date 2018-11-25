В прошлом году Роксана победила в первом сезоне детского польского "Голоса" — The Voice Kids.





В тройку лидеров также вошли юные певицы из Франции и Австралии. Белорус Даниэль Ястремский — на 11 месте.





Детское "Евровидение-2018" прошло в "Минск-Арене". В нём участвовали исполнители из 20 стран.