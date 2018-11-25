|
На детском "Евровидении" в Минске победила польская девочка
Победительницей детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши 13-летняя Роксана Венгель. Её клип на конкурсную песню "Anyone I want to be" имеет более двух миллионов просмотров.
В прошлом году Роксана победила в первом сезоне детского польского "Голоса" — The Voice Kids.
В тройку лидеров также вошли юные певицы из Франции и Австралии. Белорус Даниэль Ястремский — на 11 месте.
Детское "Евровидение-2018" прошло в "Минск-Арене". В нём участвовали исполнители из 20 стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победительницей детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши 13-летняя Роксана Венгель. Её клип на конкурсную песню "Anyone I want to be" имеет более двух...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)