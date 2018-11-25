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Россия захватила три корабля ВМС Украины. Порошенко созвал военный совет

25.11.2018 22:37 — Разное | Партизан  
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Два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яна Капу» захвачены.

Россия захватила три корабля ВМС Украины. Порошенко созвал военный совет

Россия захватила три корабля ВМС Украины. Украинские военные закрылись в кораблях.

Об этом сообщает источник InfoResist в Минобороны Украины. 

«Два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яна Капу» захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку», — сообщил источник. 

На данный момент не известно открывали ли огонь украинские военные. Также на данный момент есть информация об одном раненом. Напомним, ранее российские военные открыли огонь по украинскому бронекатеру. В результате один МБАК был подбит, ранение получил украинский военный. Отметим, агрессию Россия начала проявлять, когда украинская корабельная группа завершила задание и возвращалась на базу в Одессу. 

Напомним, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. 

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик. Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены. 

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотр ничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судо дства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Из-за чрезвычайных событий на Азове президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter.

 
 
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Два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яна Капу» захвачены.
 
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