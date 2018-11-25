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Екатерина Снытина: «Начали с защиты и выиграли»
Екатерина Снытина стала самым полезным игроком женской баскетбольной сборной Беларуси в победном матче с турчанками, который гарантировал нашей команде выход на Евробаскет-2019. После успешного матча капитан команды не возвращалась на родину вместе с командой, оставшись в Турции в расположении своего клуба. Тем не менее, мы связались с ней, чтобы узнать главный впечатления от последних матчей евроквалификации.
Матч с турчанками был решающим, но перед этим был еще поединок с эстонками, который тоже надо было выиграть. Сложно было настроиться на эстонок?
Екатерина Снытина:
Возвращаясь к матчу с турчанками, что все-таки предопределило исход в вашу пользу?
Екатерина Снытина:
В составе сборной Турции выступала ваша одноклубница Кансу Коксал, после поединка обсуждали с ней прошедший матч?
Екатерина Снытина:
Очень много было одноклубниц Анастасии Веремеенко. Она рассказывала какие-то секреты внутренней клубной кухни?
Екатерина Снытина:
По сути, матч провели ввосьмером, три замены – это достаточная скамейка для сборной с перспективой на Евробаскет?
Екатерина Снытина:
Соскучились вообще по топ-турнирам? В этом году впервые за долгое время чемпионат мира проходит без белорусок.
Екатерина Снытина:
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Екатерина Снытина стала самым полезным игроком женской баскетбольной сборной Беларуси в победном матче с турчанками, который гарантировал нашей команде выход на...
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