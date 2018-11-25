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Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходит за кулисами
Новости Беларуси. Беларусь во второй раз принимает детское «Евровидение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конкурс проходит в «Минск-Арене», и наш корреспондент Яна Шипко вышла на прямую связь со студией телеканала, чтобы рассказать, что происходит на площадке и за кулисами.
Яна Шипко, СТВ:
За моей спиной международный пресс-центр, где работают журналисты и в режиме онлайн передают новости о том, как идет финал, в разные уголки мира.
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Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске
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Новости Беларуси. Беларусь во второй раз принимает детское «Евровидение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конкурс проходит в «Минск-Арене», и наш...
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