Беларусь наторговала с Китаем на отрицательное сальдо в 2 миллиарда долларов

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Отрицательное Беларуси сальдо в торговле товарами с Китаем за девять месяцев составила 1,991 млрд долларов, и это второй результат в итоговом минусе внешнеторгового баланса страны после России.

Товарный минус в торговле с Россией в этом периоде превысил 7,157 млрд долларов. В целом отрицательное сальдо в этом периоде составило 3,183 млрд долларов, говорится в информации Белстата.

В течении третьего квартал произошло изменение в топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси. Традиционный поставщик товаров и оборудования на белорусский рынок Италия была вытеснена Казахстаном. Также по сравнению с первыми двумя кварталами Китай вытеснил с третьего места Великобританию.

Лидером в торговле товарами с Беларусью остается Россия, на которую приходится почти 50% всего товарооборота. Второе место (с положительным сальдо в пользу Беларуси свыше 2 млрд долларов) удерживает Украина.

Также в первой десятке Германия, Польша, Нидерланды, Литва и Турция.

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам девяти месяцев 2018г.

№ Страна Товарооборот, в млрд долларов Темп роста к 9 мес. 2017г., в % 1 Россия 26, 293 113,2 2 Украина 4, 139 122,3 3 Китай 2, 581 117,7 4 Соединенное Королевство 2, 521 138,6 5 Германия 2, 457 120,1 6 Польша 1, 907 106,0 7 Нидерланды 1, 452 161,7 8 Литва 1, 108 134,0 9 Турция 0, 755 113,1 10 Казахстан 0, 693 142,6 Всего 53, 202 117,4