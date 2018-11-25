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Беларусь наторговала с Китаем на отрицательное сальдо в 2 миллиарда долларов

26.11.2018 00:44 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь наторговала с Китаем на отрицательное сальдо в 2 миллиарда долларов

way2china.by

Отрицательное Беларуси сальдо в торговле товарами с Китаем за девять месяцев составила 1,991 млрд долларов, и это второй результат в итоговом минусе внешнеторгового баланса страны после России.

Товарный минус в торговле с Россией в этом периоде превысил  7,157 млрд долларов. В целом отрицательное сальдо в этом периоде составило  3,183 млрд долларов, говорится в информации Белстата.

 В течении третьего квартал произошло изменение в топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси. Традиционный поставщик товаров и оборудования на белорусский рынок Италия была вытеснена Казахстаном.  Также по сравнению с первыми двумя кварталами Китай вытеснил с третьего места Великобританию.

Лидером в торговле товарами с Беларусью остается Россия, на которую приходится почти 50% всего товарооборота. Второе место (с положительным сальдо в пользу Беларуси свыше 2 млрд долларов) удерживает Украина.

Также в первой десятке  Германия, Польша, Нидерланды, Литва и Турция.

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам девяти месяцев 2018г.

Страна

Товарооборот, в млрд долларов

Темп роста к 9 мес. 2017г., в %

1

Россия

26, 293 

113,2

2

Украина

4, 139 

122,3

3

Китай

2, 581 

117,7

4

Соединенное Королевство

2, 521 

138,6

5

Германия

2, 457 

120,1

6

Польша

1, 907 

106,0

7

Нидерланды

1, 452 

161,7

8

Литва

1, 108

134,0

9

Турция

0, 755 

113,1

10

Казахстан

0, 693 

142,6

Всего

53, 202 

117,4

 
 
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Отрицательное Беларуси сальдо в торговле товарами с Китаем за девять месяцев составила 1,991 млрд долларов, и это второй результат в итоговом минусе внешнеторгового...
 
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