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Швабры к бою! В FOROOM скидки до 32% на хозтовары

26.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Генеральная уборка. Какие чувства вы испытываете, думая о ней? Только избранные фанаты чистоты довольно потирают руки в предвкушении танцев со шваброй и лавирования на подоконнике в попытке помыть окно. Большая же часть людей грустно подсчитывает, сколько сил и времени нужно будет на это потратить и какую старую футболку пустить на тряпки.

Швабры к бою! В FOROOM скидки до 32% на хозтовары

Дайте футболке спокойно встретить старость в целостном виде. Мы знаем, как превратить генеральную уборку из обязательного мероприятия в День уюта и чистоты! Ведь вы можете себе позволить не просто навести в доме порядок, но и немного его преобразить. А кто же из нас не любит перемены к лучшему?

Итак, чтобы уборка принесла радость, добавьте к ней приятные обновки для вашего дома:

1. Шторку и коврик для ванной. Казалось бы, такие мелочи, а благодаря им ваша ванная комната обновится в мгновение ока!

2. Набор для ванной. Или просто мыльницу. Такое приобретение поможет в дальнейшем поддерживать порядок в этой комнате.

3. Корзину для белья. Это настоящий маст-хев для хозяйки.

4. Вешалки для одежды. Отличный повод заодно перебрать шкаф и избавиться от ненужных вещей, оставив место для летних обновок.

Ну, и, конечно, не забудьте купить новые орудия для борьбы за чистоту: швабру, ершики, салфетки, тазики, ведра, перчатки. Ведь с ними наводить порядок в доме будет не только приятнее, но и удобнее. Наполните чистый день комфортом!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60937.php

Швабры к бою! В FOROOM скидки до 32% на хозтовары

Задумались над тем, что подготовка к генеральной уборке обойдется вам слишком дорого? Мы все предугадали - весь ноябрь в сети FOROOM скидки на хозтовары до 32%! Теперь вы сможете позволить себе все, что сделает ваш дом чище и уютнее! А еще это прекрасный повод обновить посуду для сервировки и приготовления, запастись подарками и сувенирами, ведь на них тоже действуют скидки до 24%! Мы делаем наши акции, чтобы вы могли себе позволить все, что угодно!

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Теги: Брест
 
 
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Генеральная уборка. Какие чувства вы испытываете, думая о ней? Только избранные фанаты чистоты довольно потирают руки в предвкушении танцев со шваброй и...
 
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