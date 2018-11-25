Швабры к бою! В FOROOM скидки до 32% на хозтовары

Генеральная уборка. Какие чувства вы испытываете, думая о ней? Только избранные фанаты чистоты довольно потирают руки в предвкушении танцев со шваброй и лавирования на подоконнике в попытке помыть окно. Большая же часть людей грустно подсчитывает, сколько сил и времени нужно будет на это потратить и какую старую футболку пустить на тряпки.
Дайте футболке спокойно встретить старость в целостном виде. Мы знаем, как превратить генеральную уборку из обязательного мероприятия в День уюта и чистоты! Ведь вы можете себе позволить не просто навести в доме порядок, но и немного его преобразить. А кто же из нас не любит перемены к лучшему?
Итак, чтобы уборка принесла радость, добавьте к ней приятные обновки для вашего дома:
1. Шторку и коврик для ванной. Казалось бы, такие мелочи, а благодаря им ваша ванная комната обновится в мгновение ока!
2. Набор для ванной. Или просто мыльницу. Такое приобретение поможет в дальнейшем поддерживать порядок в этой комнате.
3. Корзину для белья. Это настоящий маст-хев для хозяйки.
4. Вешалки для одежды. Отличный повод заодно перебрать шкаф и избавиться от ненужных вещей, оставив место для летних обновок.
Ну, и, конечно, не забудьте купить новые орудия для борьбы за чистоту: швабру, ершики, салфетки, тазики, ведра, перчатки. Ведь с ними наводить порядок в доме будет не только приятнее, но и удобнее. Наполните чистый день комфортом!
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