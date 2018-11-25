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Минстройархитектуры: Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января вырастут на 30-35%
26.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января вырастут на 30−35%, сообщил в
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
По словам министра, средняя заплата в строительной отрасли в Минске — более 1 тысячи рублей, в регионах — 800−900: «Этого недостаточно. Мы вводим нормативный документ, чтобы с 1 января пошел расчет в новых цифрах — плюс 30−35%».
При этом чиновники хотят уравнять условия для рабочих в столице и регионах: «С 1 декабря не будет не будет разницы в индексах. Мы ее ликвидируем», — обещает Микуленок.
По словам министра, в стране действительно не хватает кадров в строительной отрасли — и рост зарплат должен помочь решить проблему.
Напомним, поднять зарплаты строителям и уравнять заработки этих работников по регионам
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Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января вырастут на 30−35%, сообщил в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» министр архитектуры и строительства Дмитрий...
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