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Минстройархитектуры: Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января вырастут на 30-35%

26.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января вырастут на 30−35%, сообщил в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Его ведомство как раз сейчас готовит соответствующий нормативный документ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60941.php

Минстройархитектуры: Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января вырастут на 30-35%

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам министра, средняя заплата в строительной отрасли в Минске — более 1 тысячи рублей, в регионах — 800−900: «Этого недостаточно. Мы вводим нормативный документ, чтобы с 1 января пошел расчет в новых цифрах — плюс 30−35%».

При этом чиновники хотят уравнять условия для рабочих в столице и регионах: «С 1 декабря не будет не будет разницы в индексах. Мы ее ликвидируем», — обещает Микуленок.

По словам министра, в стране действительно не хватает кадров в строительной отрасли — и рост зарплат должен помочь решить проблему.

Напомним, поднять зарплаты строителям и уравнять заработки этих работников по регионам потребовал на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси президент Александр Лукашенко. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу… Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально. Сократите на 1,5−2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет».

 
Теги: Минск
 
 
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Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января вырастут на 30−35%, сообщил в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» министр архитектуры и строительства Дмитрий...
 
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