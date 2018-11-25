На М10 перед Кобрином крупное лобовое ДТП с участием нескольких автомобилей

По информации очевидцев, ДТП произошло сегодня, 25 ноября 2018 года вечером на трассе М10 между Городцом и Антополем, примерно в 25 километрах от Кобрина.



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фото - иллюстрация

Авария произошла в условиях сильного тумана и при недостаточной видимости. Есть пострадавшие, по некоторым сведениям сред них дети. По информации тех, кто проезжал мимо - на месте происшествия было сразу несколько карет скорой помощи. Движение сейчас перекрыто, так как один из автомобилей - фура - развернулась и блокировала обе полосы на трассе. Водителям советуют искать пути объезда. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ .



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фото с места происшествия - https://vk.com/za_rulem_kobrin1

Вот что рассказал один из свидетелей:

- Т4 и гэлакси в лоб Б4 и БМВ 3, все в кучу при обгоне фуры, ранено 5 человек

- ГАИ на месте, перекрыто 2 полосы, пропускают по одной обочине. Длинная пробка, БУДЬТЕ АККУРАТНЫ видимость нулевая...



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Из Кобрина сообщают:

- У нас в городе в больнице освобождают палаты в травмотологии, вызвали врачей, очевидцы говорят о пострадавших детях. Идут операции во всех операционных, 1 ребенка с сильными повреждениями отправили в обл.больницу и сюда прибыла бригада врачей из Бреста. (инф.от очевидцев в больнице)

Ещё вчера синоптики предупреждали о сильных туманах.

Поступила информация, что под Пинском (20 км по трассе) ещё одно ДТП - автомобиль разорвало от удара. Будьте осторожны!