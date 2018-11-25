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Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины

26.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пересекающим границу на переходе Мокраны-Доманово следует иметь в виду, что со стороны Украины (Доманово) протестующие "евробляхи" перекрыли движение (путём непрерывного движения по пешеходному переходу).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60939.php

Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины

Официально информация пока не подтверждается, фото сделано очевидцами, они же рассказали порталу Виртуальный Брест, что ситуация там накаляется. Как видим, люди вышли на проезжую часть и не пропускают транспорт, правда пока не ясно, в каком направлении, предполагается что блокированы и въезд и выезд.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60939.php

Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины

Пропускают ли частников, тоже неизвестно. Может быть, протест касается только водителей фур.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60939.php

Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины

Масштабный протест владельцев так называемых «евроблях» (нерастаможенных авто с европейскими номерами) вылился в коллапс на белорусско-украинской границе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60939.php

Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины

фото с камеры

Также сегодня украинцы протестовали на переходе Ягодин (в Польшу). Там всё серьёзно (фото и видео ниже):


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60939.php

Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60939.php

Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60939.php

Переход Мокраны-Доманово перекрыт протестующими "евробляхами" со стороны Украины

Чуть позже очевидцы сообщили - переход Доманово блокирован протестующими полностью для всех (правда, пропустили кого-то с маленьким ребёнком). Как долго это продлится, как вы понимаете, никто сказать не возьмётся. Советуем объезжать через Олтуш.

Погранкомитет РБ: Только что полностью блокирован протестующими "евробляхами" со стороны Украины погранпереход "Мокраны-Доманово". Используйте информацию при планировании поездок за рубеж.

25 ноября, после вступления в силу законов о растаможке авто на иностранной регистрации, которые въезжают в Украину, были частично или полностью заблокированы подъезды к пограничным пунктам пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

 
Теги: Брест
 
 
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