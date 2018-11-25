Пересекающим границу на переходе Мокраны-Доманово следует иметь в виду, что со стороны Украины (Доманово) протестующие "евробляхи" перекрыли движение (путём непрерывного движения по пешеходному переходу).



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Официально информация пока не подтверждается, фото сделано очевидцами, они же рассказали порталу Виртуальный Брест, что ситуация там накаляется. Как видим, люди вышли на проезжую часть и не пропускают транспорт, правда пока не ясно, в каком направлении, предполагается что блокированы и въезд и выезд.



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Пропускают ли частников, тоже неизвестно. Может быть, протест касается только водителей фур.



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Масштабный протест владельцев так называемых «евроблях» (нерастаможенных авто с европейскими номерами) вылился в коллапс на белорусско-украинской границе.



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фото с камеры

Также сегодня украинцы протестовали на переходе Ягодин (в Польшу). Там всё серьёзно (фото и видео ниже):



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Чуть позже очевидцы сообщили - переход Доманово блокирован протестующими полностью для всех (правда, пропустили кого-то с маленьким ребёнком). Как долго это продлится, как вы понимаете, никто сказать не возьмётся. Советуем объезжать через Олтуш.

Погранкомитет РБ: Только что полностью блокирован протестующими "евробляхами" со стороны Украины погранпереход "Мокраны-Доманово". Используйте информацию при планировании поездок за рубеж.

25 ноября, после вступления в силу законов о растаможке авто на иностранной регистрации, которые въезжают в Украину, были частично или полностью заблокированы подъезды к пограничным пунктам пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).