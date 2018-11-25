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Прогноз по валютам: доллар в Беларуси начнет дорожать

26.11.2018 05:39 — Разное | Myfin  
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Прогноз по валютам: доллар в Беларуси начнет дорожать
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: доллар в Беларуси начнет дорожать

На уходящей неделе было два основных фактора, которые повлияли на колебания курсов валют в Беларуси. Во-первых, рост евро к доллару: с 1,1350 до 1,14 – на 0,4%. Во-вторых, укрепление российского рубля: доллар в России снизился за неделю на 0,6%, евро – на 0,1%.

В результате в Беларуси российский рубль укрепился на 0,33%, евро укрепился на 0,19%, доллар снизился до 0,25%. Стоимость валютной корзины в Беларуси выросла на 0,13% после двухнедельного снижения.

Во второй половине дня в пятницу 23 ноября тенденция на мировых валютных рынках изменилась. Во-первых, доллар стал укрепляться ко всем валютам. Во-вторых, в очередной раз обвалилась нефть, которая упала до $61 за баррель марки Brent – это значения начала ноября 2017 года. В результате российский рубль начал дешеветь.

 
Теги: Курсы валют в Беларуси, Курсы валют
 
 
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На минувшей неделе доллар в Беларуси немного подешевел, а вот российский рубль и евро подорожали.
 
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