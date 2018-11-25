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Прогноз по валютам: доллар в Беларуси начнет дорожать
– На уходящей неделе было два основных фактора, которые повлияли на колебания
В результате в Беларуси российский рубль укрепился на 0,33%, евро укрепился на 0,19%,
Во второй половине дня в пятницу 23 ноября тенденция на мировых валютных рынках изменилась. Во-первых, доллар стал укрепляться ко всем валютам. Во-вторых, в очередной раз обвалилась нефть, которая упала до $61 за баррель марки Brent – это значения начала ноября 2017 года. В результате российский рубль начал дешеветь.
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На минувшей неделе доллар в Беларуси немного подешевел, а вот российский рубль и евро подорожали.
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