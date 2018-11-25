ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске сокращается объем жилищного строительства

26.11.2018 06:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

За 10 месяцев года в Минске организации всех форм собственности построили 6220 квартир, сообщает главное статистическое управление города Минска.

Это меньше, чем было построено в январе-октябре прошлого года – тогда было сдано 7815 квартир.

Введено в эксплуатацию 413,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 85,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 20,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки 67 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах – 81,3 тыс. квадратных метров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 10 месяцев года в Минске организации всех форм собственности построили 6220 квартир, сообщает главное статистическое управление города Минска. Это меньше, чем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: доллар в Беларуси начнет дорожать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика