В Минске сокращается объем жилищного строительства

За 10 месяцев года в Минске организации всех форм собственности построили 6220 квартир, сообщает главное статистическое управление города Минска.

Это меньше, чем было построено в январе-октябре прошлого года – тогда было сдано 7815 квартир.

Введено в эксплуатацию 413,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 85,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 20,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки 67 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах – 81,3 тыс. квадратных метров.