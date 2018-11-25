В магазине конфиската продают новые туфли с ободранным носом и стелькой за 18 рублей

В Минске в магазине конфиската продают необычную пару обуви. Туфли новые, однако выглядят как изрядно поношенные.



Александра Квиткевич, TUT.BY

На ценнике написано «женские туфли 36 размера, черного цвета с серыми вставками. На первый взгляд в их виде нет ничего необычного. Но если присмотреться, видно, что нос туфель серый потому, что верхний слой материала — черный, из которого они сшиты, просто слез. Возле подошвы висят его обрывки. Дефекты видны и на стельке. Стоит эта необычная пара 18 рублей 28 копеек.