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В магазине конфиската продают новые туфли с ободранным носом и стелькой за 18 рублей

26.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В Минске в магазине конфиската продают необычную пару обуви. Туфли новые, однако выглядят как изрядно поношенные.


Александра Квиткевич, TUT.BY

На ценнике написано «женские туфли 36 размера, черного цвета с серыми вставками. На первый взгляд в их виде нет ничего необычного. Но если присмотреться, видно, что нос туфель серый потому, что верхний слой материала — черный, из которого они сшиты, просто слез. Возле подошвы висят его обрывки. Дефекты видны и на стельке. Стоит эта необычная пара 18 рублей 28 копеек.

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Теги: Минск
 
 
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У обуви слез верхний слой материала, из которого она сшита.
 
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